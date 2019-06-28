Бывший клуб Андрея Шевченко исключили из Лиги Европы – решение суда

"Милан" пропустит следующий сезон в еврокубках из-за нарушения финансового фэйр-плей

Фаны "Милана" остались без еврокубков. Фото: AFP

Итальянский футбольный клуб "Милан" наказан в связи с нарушениями правил финансового фэйр-плей, сообщается на официальном сайте Спортивного арбитражного суда. По итогам расследования итальянская команда была исключена из еврокубковых турниров на следующий сезон. Отмечается, что нарушения клуба имели место в период с 2015 по 2018 год.

"Милан" по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А и должен был принять участие в следующем розыгрыше Лиги Европы. Теперь их место займет "Рома".

Напомним, в декабре прошлого года УЕФА оштрафовал "Милан" на полную сумму прибыли от выступления в завершившемся розыгрыше Лиги Европы, которая составила 12 млн евро. Кроме того на клуб было наложено ограничение, при котором он не сможет заявлять более 21 футболиста на еврокубки в два ближайших сезона.

Лигу Европы-2019 выиграл "Челси", в финале разгромивший "Арсенал" – 4:1:

В этом месяце Марко Джампаоло стал главным тренером "Милана". Джампаоло, который в минувшем сезоне возглавлял "Сампдорию", подписал контракт сроком на два года – до 30 июня 2021 с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее в СМИ появилась информация, что Шевченко ведет переговоры о трансфере Миколенко в "Милан". Итальянский клуб якобы готов приобрести защитника киевского "Динамо" уже этим летом. Андрей Шевченко лучшие годы в своей карьере провел в "Милан", где выигрывал Лигу чемпионов и получил "Золотой мяч".

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