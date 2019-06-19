Стало известно имя нового главного тренера "Милана"

"Милан" объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером, соглашение рассчитано до лета 2021 года

Марко Джампаоло. Фото: AFP

Итальянский футбольный клуб "Милан" объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды. Как отмечается на сайте команды, Джампаоло, который в минувшем сезоне возглавлял "Сампдорию", подписал контракт сроком на два года – до 30 июня 2021 с возможностью продления еще на один сезон. К своим обязанностям 51-летний тренер приступит 9 июля, когда проведет первую тренировку с командой на базе в Миланелло.

Джампаоло работал в таких командах, как "Кальяри", "Сиена", "Чезена", "Брешия", "Эмполи", а с 2016 года возглавлял "Сампдорию". В минувшем сезоне генуэзская команда под руководством Джампаоло финишировала на девятом месте в серии А, набрав 53 очка в 38 матчах.

Ранее в СМИ появилась информация, что Шевченко ведет переговоры о трансфере Миколенко в "Милан". Итальянский клуб якобы готов приобрести защитника киевского "Динамо" уже этим летом.

Кстати, на днях легендарные футболисты Паоло Мальдини и Звонимир Бобан получили высокие должности в "Милане". Мальдини 25 лет играл в "Милане", Бобан провел в итальянском гранде 10 лет.

В последнем матче в еврокубках "Милан" на выезде проиграл "Олимпиакосу" в Лиге Европы в декабре 2018 года:

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