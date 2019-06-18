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Шевченко ведет переговоры о трансфере Миколенко в "Милан" – СМИ

18 июня, 19:06

Итальянский клуб готов приобрести защитника киевского "Динамо" уже этим летом

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко. Фото: Instagram

По сообщению итальянских СМИ, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обсудил с техническим директором "Милана" Паоло Мальдини возможный переход 20-летнего украинского защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко. Трансферная стоимость футболиста может составить около 7 миллионов евро.

В минувшем сезоне Виталий Миколенко провел за "Динамо" 32 матча во всех турнирах, где забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач. Контракт Миколенко с "Динамо" действителен до лета 2023-го года.

Напомним, что Виталий Миколенко должен был поехать с молодежной сборной на чемпионат мира, однако по настоянию Шевченко остался в Украине, чтобы готовиться к отборочным матчам Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. 

На мундиале наше команда выступила выше всяких похвал. Добыв волевую победу над Южной Корее со счетом – 3:1, молодежная сборная Украины впервые в истории стала чемпионом мира.


Как сообщалось ранее, агент самого дорогого игрока "Динамо" "наехал" на Хацкевича. "Что не так?": представитель Владислава Супряги Иван Пироженко заявил, что коуч киевлян скорее поставит в атаку вратаря Бойко, чем нападающего за 6,5 млн евро.

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Тег Милан Италия, Андрей Шевченко, Паоло Мальдини, Виталий Миколенко

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Источник:

sport.ua

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