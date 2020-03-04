Бывший лучший вратарь мира возглавил команду чемпионата Италии

Смена главного тренера произошла в одной из команд итальянской Серии А. Знаменитый в прошлом вратарь Вальтер Дзенга стал у руля "Кальяри" – на данный момент 11-го коллектива турнира. Читайте также последние результаты 26-го тура чемпионата Италии.

Клуб из Сардинии мощно начал сезон 2019/2020, некоторое время даже находится в зоне Лиги чемпионов (в топ-4), но затем скатился в середину турнирной таблицы. "Кальяри" не мог победить в течение 11 матчей, после чего тренерский штаб во главе с Роландо Мараном был уволен. Смотрите, как "Кальяри" 1 марта проиграл "Роме" в суперрезультативном матче Серии А.

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Следующий поединок команда проведет 7 марта против СПАЛа на выезде. Контракт Дзенги рассчитан до июня 2021 года.

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Вальтер Дзенга был очень известным футболистом и трижды признавался лучшим вратарем планеты в начале 1990-х, выступал в основном за "Интер". В качестве тренера работал в Сербии, Румынии, Турции, пробовался и в Англии – в 2016-м в "Вулверхэмптоне".

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