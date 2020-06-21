Свежий гол бывшего форварда киевского "Динамо" в Турции записали под музыку из TikTok

В субботу вечером напомнил о себе экс-нападающий сборной Украины Артем Кравец. Футболист сейчас играет в чемпионате Турции за "Кайзериспор", который борется за сохранение места в элитном дивизионе. К слову, недавно одна из самых ярких пар украинского футбола шокировала новостью о своем разводе: Артем разошелся с Анной.

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В турецкой Суперлиге проходят матчи 28-го тура, и в одном из них "Кайзериспор" принимал "Генчлербирлиги". Перед поединком хозяева занимали последнее, 18-е, место в чемпионате, а гости – 11-е. Тем не менее, команда Кравца сумела добыть важную победу со счетом 2:0. Украинец забил второй мяч, на 89-й минуте, сняв все вопросы о победителе. Артем вовремя ринулся на прострел партнера с фланга и в падении переправил мяч в сетку. Его маленький "подвиг" даже положили на музыку, а сам парень в своем стиле показал знак "сердечка" в телекамеру.

Победа позволила "Кайсериспору" подняться на одну строчку – на 17-ю позицию. От "Ризеспора" украинцев Морозюка, Гармаша и Борячука, идущего 15-м, клуб Кравца отстает на три очка. Читайте, как экс-динамовец Морозюк рассказал о Гармаше и футболе в Турции.

В то же время Кравец не исключает возможность возвращения в "Динамо".

Смотрите, как Артем забивал за киевское "Динамо" больше двух лет назад в чемпионате Украины

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