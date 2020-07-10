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Два бывших киевских динамовца обменялись голами в концовке матча чемпионата Турции

10 июля, 00:11

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Артем Кравец и Денис Гармаш борются со своими командами за выживание

В четверг вечером в чемпионате Турции прошел поединок аутсайдеров с украинским оттенком. Во встрече "Ризеспор" – "Кайсериспор" соперники бились за сохранение места в элитном дивизионе, а участие в этом принимали бывшие футболисты сборной Украины и киевского "Динамо". Кстати, недавно гол бывшего форварда киевского "Динамо" в Турции записали под музыку из TikTok.

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Нападающий Артем Кравец отыграл весь матч за "Кайсериспор" и на 87-й минуте с пенальти вывел гостей вперед – 2:1. Причем в этот момент его команда уже играла в меньшинстве после удаления. Однако на второй добавленной минуте полузащитник хозяев Денис Гармаш, который вышел на замену на 71-й минуте, красивым ударом пяткой восстановил равновесие – 2:2. А еще через минуту Фернандеш принес "Ризеспору" победу – 3:2.

Этот успех позволил "Ризеспору" Гармаша и бывшего "горняка" Андрея Борячука набрать 32 очка, подняться на 15-е место и обойти на один пункт "Кайсериспор" Кравца. Покинуть Суперлигу должны клубы на местах с 16-го по 18-е.

Читайте о том, что Гармаш попал в сборную тура в чемпионате Турции.

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Смотрите, как Артем Кравец забивал за киевское "Динамо"

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футбол Денис Гармаш чемпионат Турции Артем Кравец Кайсериспор Ризеспор

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