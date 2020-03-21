Бывший президент "Реала" умер от коронавируса

Бывший функционер был госпитализирован всего несколько дней назад

Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс скончался от коронавируса. 76-летний функционер в тяжелом состоянии попал в больницу 17 марта с подозрением на опасный недуг. После тестов диагноз подтвердился. Санс управлял "Реалом" с 1995 по 2000 год, а затем был владельцем "Малаги" с 2006 по 2010-й год. Под его руководством "Реал" дважды выиграл Лигу чемпионов и проигрывал в четвертьфинале турнира киевскому "Динамо" в 1999 году.

Также с Лоренсо "сливочные" по разу побеждали в чемпионате Испании и Межконтинентальном кубок – прародителе клубного чемпионата мира.

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Ранее мы писали, что функционер бразильского клуба заразился коронавирусом: недавно он встречался с действующим президентом "Реала" Флорентино Пересом. Маурисио Гомес де Маттос попал в больницу с симптомами коронавируса.

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Также мы писали, что в другом испанском клубе бушует настоящая эпидемия. Как мы писали ранее, коронавирус обнаружили у китайского футболиста "Эспаньола", заразились и пятеро его одноклубников. Игроки находятся в самоизоляции, а их состояние здоровье оценивают позитивно.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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