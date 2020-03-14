Функционер бразильского клуба заразился коронавирусом: недавно он встречался с президентом "Реала"

У вице-президента "Фламенго" Маурисио Гомеса де Матоса обнаружили коронавирус. По информации Globo Esporte губернатор округа Ибанис Роша заявил, что в округе Бразилиа всего три зараженных, а третьим стал именно де Матос. Сообщается, что вице-президент "Фламенго" в начале марта встречался в Мадриде с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Помимо этого, де Матос сопровождал "Фламенго" в ходе матча первого тура Кубка Либертадорес в Колумбии на прошлой неделе.

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Также мы сообщали, что чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса. Английская Премьер-лига и турниры, проходящие под эгидой Английской футбольной лиги будут приостановлены как минимум до 4 апреля.

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Кстати, НБА потеряет полмиллиарда – заокеанская лига может понести грандиозные убытки, но надеется доиграть. Комиссар Национальной ассоциации считает, что финальная серия может пройти в июле или в конце июля.

"Реал Мадрид" – "Манчестер Сити". Обзор матча Лиги чемпионов:

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