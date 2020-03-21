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Бывший соперник "Шахтера" в еврокубках выделил миллион евро на борьбу с коронавирусом

21 марта, 10:13

Вадим Авдасев

Португальская "Бенфика" подключилась к противодействию новой болезни

Спортивные клубы и организации уже не просто взяли паузу во время пандемии коронавируса, но все активнее подключаются к борьбе с его распространением. Так, недавний соперник "Шахтера" в Лиге Европы португальская "Бенфика", объединившись с городским советом Лиссабона и столичным университетом, выделила один миллион евро национальной службе здравоохранения. Средства предназначены для покупки оборудования, чтобы бороться с распространением коронавируса. К слову, президент "Спортинга" пошел работать врачом в больницу.

В официальном заявлении "Бенфики" говорится:

"Наш клуб всегда характеризовало чувство солидарности и социальной ответственности. Все мы переживаем тяжелый период, он требует действий и вклада каждого из нас в общее дело. Объединив усилия с городским советом и Лиссабонским университетом, мы приняли решение пожертвовать миллион евро Национальной службе здравоохранения на покупку медицинского оборудования. Эта инициатива поможет в борьбе с ужасным бедствием, покажет нашу солидарность со всеми португальцами и выразит нашу глубокую благодарность работникам сферы здравоохранения".

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Количество заболевших в Португалии превысило тысячу человек, шестеро из них скончались.

Смотрите, как "Бенфика" и "Шахтер" выдали в Португалии суперголевой матч в Лиге Европы

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Португалия Шахтер Донецк Бенфика коронавирус

Источник: ua.tribuna.com

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