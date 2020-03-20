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Футболист из чемпионата Англии рассказал, где он заразился коронавирусом

20 марта, 22:27

Богдан Юрков

"Я потел так, словно на меня вылили ведро воды" - описал свое состояние форвард "Вест Бромвича" Чарли Остин

Тест нападающего английского футбольного клуба "Вест Бромвич" Чарли Остина на коронавирус дал положительный результат, сообщает The Sun. 30-летний футболист считает, что заразился на фестивале гонок в Челтнеме на прошлой неделе.

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Остин не видел свою жену и троих детей с вечера прошлой субботы, так как находился в изоляции в одном доме с семьей. Форвард рассказал, что температура у него поднималась до 39,7 градуса и он сильно потел.

"Мне казалось, что кто-то вылил на меня ведро воды, я был весь мокрый", – рассказал Остин, который сейчас уже чувствует себя намного лучше

Чарли Остин

Чарли Остин / Фото: Getty Images

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Как мы писали ранее, в Англии партнер Зинченко и Месси на карантине обзавелся машиной. Аргентинский защитник "Манчестер Сити" Николас Отаменди сделал себе Bugatti Chiron из конструктора Lego.

Также мы рассказывали, что УЕФА назвал новые даты завершения футбольного сезона с учетом коронавируса. Все национальные соревнования планируют закончить уже не до 30 июня, а до 31 августа.

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чемпионат Англии Вест Бромвич коронавирус Чарли Остин

Источник: The Sun

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