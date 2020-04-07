Не слышал, чтобы Хацкевич брал вину за поражения на себя: Рыбалка критикует экс-тренера "Динамо"

Бывший игрок киевского "Динамо" Сергей Рыбалка усомнился в профессиональных качествах своего бывшего наставника в столичном клубе Александра Хацкевича. По словам Рыбалки, Хацкевич сначала сказал, что рассчитывает на футболиста, а затем без объяснений перевел в дубль. После возвращения из аренды из "Сивасспора" украинец отказался играть под руководством белоруса.

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Также Рыбалка обвинил Хацкевича в том, что он никогда не брал на себя вину за поражения, находя крайнего среди игроков.

"Никакой обиды нет, но я не считаю, что это правильно. Ты главный тренер команды, вы в одной лодке. Команда проиграла, возможно, и ты сделал ошибку, но я никогда не слышал, чтобы Хацкевич сказал: "Я неправильный состав поставил" или "Не такую тактику выбрал". У него постоянно было: "Мастерства нет" и "футболисты плохие". Хотя футболистов этих же он брал, всю команду практически он набрал. Получается, все плохие, а один он все правильно сделал. Вот как футболистам это постоянно слышать: нет мастерства и не тот уровень. Ты уже не веришь в себя, не веришь тренеру, если такое слышать", – сказал Рыбалка в эфире Youtube-канала "Бомбардир".

Напомним, что из "Динамо" Рыбалка перешел в турецкий "Сивасспор". Сначала в аренду, а затем подписал полноценный контракт. В начале текущего сезона он получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок. Стороны договорились приостановить контракт до конца сезона. Футболист отказался от своей зарплаты за вторую половину сезона, так как не сможет помочь команде из-за травмы.

Напомним, что в недавнем интервью Хацкевич признался, что хотел уйти из "Динамо" летом. Он имел на руках два предложения, но в итоге решил остаться в украинском клубе, а спустя полтора месяца был уволен после вылета из Лиги чемпионов.

Смотрите, как "Динамо" одержало последнюю победу под руководством Хацкевича:

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