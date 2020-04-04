Бывший тренер сборной Бразилии собрал 10 тонн продуктов для помощи нуждающимся

Бывший главный тренер сборной Бразилии Дунга принял участие в борьбе с пандемией коронавируса. Вместе с группой друзей специалист начал кампанию по сбору продуктов, которые пойдут на благотворительные цели в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Всего было собрано 10 тонн еды.

"Мы хотим помочь. Приятно видеть счастье людей. Это бесценно. Вирус научил нас, что мы должны ценить мелочи. Быть с друзьями, быть вместе. Мы часто бросаем вызов и делаем невероятные вещи, которые даже не думали, что сможем сделать. Теперь у нас есть еще одна возможность быть лучшими людьми", – сказал Дунга.

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По последним данным, количество зараженных коронавирусом в мире приближается к отметке в 1 120 000 человек.

Также мы рассказывали, что футболист раздаст миллионы презервативов для борьбы с коронавирусом. Бывший игрок владеет компанией по производству контрацептивов.

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