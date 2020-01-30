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Бывший тренер "Шахтера" отхватил вингера "Барселоны" и обещает ему миллионы бонусов

30 января, 17:59

Карлес Перес усилил линию атаки "Ромы" Паулу Фонсеки

Карлос Перес

Карлос Перес / Фото: Roma AS

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Вингер "Барселоны" Карлес Перес перебирается в чемпионат Италии. Каталонцы отдали форварда в аренду в "Рому" до конца текущего сезона. Сделка обошлась римскому гранду в один миллион евро. Наставник "Волков" Паулу Фонсека, который ранее тренировал "Шахтер", доволен пополнением. Ранее мы сообщали, что "Рома" переиграла "Лацио" по всем статьям, но ограничилась в римском дерби ничьей.

В контракте прописан пункт о выкупе 21-летнего нападающего в межсезонье за 11 миллионов евро. Если Перес без проблем пройдет этот испытательный арендный период, то его договор с "Ромой" будет рассчитан 30 июня 2024 года. Кроме того, в контракте предусмотрена выплата, не превышающая 4,5 евро. Это бонусы, связанные с достижением футболистом определенных спортивных целей. "Барселона" оставила за собой право первого предложения в случае обратного выкупа Переса.

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В текущем сезоне Карлес сыграл 11 матчей и забил два гола, один из которых в Лиге чемпионов на "Сан-Сиро" в ворота "Интера".

"Мы действительно довольны прибытием Переса в Рим", – сказал генеральный директор "Ромы" Гидо Фиенга. – Карлес тренировался в одном из лучших молодежных секторов Европы и до сих пор играл в такой талантливой команде, как "Барселона". Мы надеемся, что он уже в ближайшее время сыграет важную роль в нашей команде".

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Барселона чемпионат Италии Рома Италия трансфер

Источник: Roma AS

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