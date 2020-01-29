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"Волк", выступавший за "Шахтер", выгрыз звание лучшего футболиста Армении

29 января, 22:57

В борьбе за первое место римлянин Генрих Мхитарян обошел Саргиса Адамяна из "Хоффенхайма"

Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян / Фото: Getty Images

Капитан национальной сборной Армении и полузащитник итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян признан Игроком года в Армении. Для экс-футболиста "Шахтера" эта награда стала уже девятой в карьере.

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Голосование проводилось среди главных тренеров и капитанов клубов Премьер-лиги Армении, а также с участием представителей СМИ. Стоит отметить, что отрыв 31-летнего римского "волка" Генриха Мхитаряна от нападающего немецкого "Хоффенхайма" Саргиса Адамяна оказался мизерным – 109 баллов у Генриха и 104 у Саргиса.

Футболист "Астаны" Тигран Барсегян с 61 пунктом стал в этом голосовании третьим.

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Напомним, что в последний день летнего трансферного окна Генрих Мхитарян на правах аренды перешел в итальянскую "Рому" из лондонского "Арсенала". Арендное соглашение "волков" с бывшей звездой "Шахтера" рассчитано до 30 июня 2020 года. За армянина итальянский клуб отдал "канонирам" три миллиона евро.

Смотрите, как забивает в "Роме" Генрих Мхитарян

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Шахтер Донецк Генрих Мхитарян сборная Армении Рома Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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