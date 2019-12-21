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Бывший тренер "Шахтера" отправил в отставку легенду своей нынешней команды

21 декабря, 17:15

Паулу Фонсека с "Ромой" разгромил "Фиорентину" в гостях и лишил тренерского кресла Винченцо Монтеллу

Монтелла закончил тренировать "Фиорентину"

Монтелла закончил тренировать "Фиорентину"

Терпение руководства "Фиорентины" истекло и оно отправило в отставку главного тренера 45-летнего Винченцо Монтеллу. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Поводом послужил вчерашний домашний разгром от "Ромы" в Серии А со счетом 1:4. Напомним, что летом клуб из Флоренции купил американский миллиардер с итальянскими корнями.

В свое время Монтелла отыграл за "Рому" почти десять лет и был знаковым форвардом для римлян. Теперь же команду из столицы Италии тренирует бывший тренер "Шахтера" португалец Паулу Фонсека. На данный момент безвыигрышная серия команды составляет семь поединков. А в начале сезона "Фиорентина" повторила собственный антирекорд 80-летней давности, когда не могла выиграть в 18 матчах чемпионата Италии.

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Сейчас "фиалки" имеют 17 очков после 17 матчей и занимают 14-е место в национальном первенстве. От зоны вылета, 18-й позиции, их отделяет всего четыре очка. При этом уже бывшая команда Винченцо Монтеллы провела на один матч больше, чем конкуренты в борьбе за выживание.

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