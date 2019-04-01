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Цена отбора Евро-2020: на матчи Украины с Сербией и Люксембургом можно попасть за 50 грн

Сегодня, 20:30

Оба ближайших поединка команда Андрея Шевченко проведет на "Арене Львов"

"Арена Львов"
"Арена Львов". Фото: Официальный сайт ФК "Заря"
Цена отбора Евро-2020: на матчи Украины с Сербией и Люксембургом можно попасть за 50 грн //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/962/824/5c796282408e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/962/824/5c796282408e1.jpg Футбол Оба ближайших поединка команда Андрея Шевченко проведет на "Арене Львов"

Федерация футбола Украины объявила о старте продажи билетов на матчи третьего и четвертого туров квалификации Евро-2020, в которых наша сборная сыграет против Сербии и Люксембурга.

Оба матча пройдут на стадионе "Арена Львов". Цены на билеты варьируются от 50 до 800 гривен. При этом у болельщиков есть возможность купить абонемент на оба матча со скидкой в 20 процентов.

С Сербией Украина сыграет 7 июня, с Люксембургом – 10 июня. Начало обоих матчей – в 21:45.

Пока Украина – лидер группы
Пока Украина – лидер группы Фото: ФФУ

Напомним, после двух туров отбора сборная Украины лидирует в своей группе, имея четыре очка. Однако может потерять их и опуститься на последнее место, если окажется, что натурализованный Жуниор Мораес не имел права играть в поединках с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1).

Как сообщалось ранее, в УЕФА открыли "дело Мораеса" по требованию футбольных федераций Люксембурга и Португалии. Дисциплинарное производство возбуждено в соответствии со статьей 55 Дисциплинарного регламента организации.

При этом в ФФУ уверяют, будто бы УЕФА и ФИФА подтвердили правомерность приглашения Мораеса в сборную Украины.

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Тег Сборная Украины, сборная Сербии, Евро-2020, сборная Люксембурга

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Сегодня|Спорт

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