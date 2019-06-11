Чехия громит Черногорию в отборе на Евро-2020

Голы и лучшие моменты матча квалификации Евро-2020

Фото: Reuters

Сборная Чехии не оставила шансов Черногории в матче отбора на Евро-2020. Счет в матче открыл Янкто, после перерыва Копитович отметился автоголом, а незадолго до финального свистка Шик реализовал пенальти и довел счет до разгромного.

Чехия – Черногория – 3:0

Голы: Янкто (18), Копитович (49, аг), Шик (82, пен)

Чехия: Вацлик, Челюстка, Сухи, Новак, Кадержабек, Масопуст (Копиц, 39), Крал, Павелка, Соучек, Янкто (Крейчи, 74), Шик (Козак, 88).

Черногория: Миятович, Радунович, Вуячич, Марушич (Янкович, 60), Вешович, Косович, Бакич, Йовович, Вукчевич (Савичевич, 67), Копитович, Мугоша (Бечирай, 85).

Предупреждения: Новак (14), Бакич (15), Сухи (21), Шик (23), Вуячич (62), Вешович (80).

N Команды И В Н П М О 1 АНГЛИЯ 2 2 0 0 10-1 6 2 ЧЕХИЯ 3 2 0 1 5-6 6 3 КОСОВО 3 1 2 0 5-4 5 4 БОЛГАРИЯ 4 0 2 2 5-7 2 5 ЧЕРНОГОРИЯ 4 0 2 2 3-9 2

Напомним, сборная Украины в непростом поединке обыграла Люксембург во Львове Победный гол в самом дебюте встрече забил Роман Яремчук. Видео голов и обзор матча Украина – Люксембург 1:0 есть на нашем сайте.

Напомним, в пятницу, 7 июня, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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