Чехия громит Черногорию в отборе на Евро-2020
Голы и лучшие моменты матча квалификации Евро-2020
Сборная Чехии не оставила шансов Черногории в матче отбора на Евро-2020. Счет в матче открыл Янкто, после перерыва Копитович отметился автоголом, а незадолго до финального свистка Шик реализовал пенальти и довел счет до разгромного.
Чехия – Черногория – 3:0
Голы: Янкто (18), Копитович (49, аг), Шик (82, пен)
Чехия: Вацлик, Челюстка, Сухи, Новак, Кадержабек, Масопуст (Копиц, 39), Крал, Павелка, Соучек, Янкто (Крейчи, 74), Шик (Козак, 88).
Черногория: Миятович, Радунович, Вуячич, Марушич (Янкович, 60), Вешович, Косович, Бакич, Йовович, Вукчевич (Савичевич, 67), Копитович, Мугоша (Бечирай, 85).
Предупреждения: Новак (14), Бакич (15), Сухи (21), Шик (23), Вуячич (62), Вешович (80).
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АНГЛИЯ
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|2
|ЧЕХИЯ
|3
|2
|0
|1
|5-6
|6
|3
|КОСОВО
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|4
|БОЛГАРИЯ
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|5
|ЧЕРНОГОРИЯ
|4
|0
|2
|2
|3-9
|2
Напомним, сборная Украины в непростом поединке обыграла Люксембург во Львове Победный гол в самом дебюте встрече забил Роман Яремчук. Видео голов и обзор матча Украина – Люксембург 1:0 есть на нашем сайте.
Напомним, в пятницу, 7 июня, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
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