Чехия одержала волевую победу над Болгарией в отборе на Евро-2020
Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года
Бывший соперник Украины по Лиге наций сборная Чехии одержала волевую победу над Болгарией в матче третьего тура отборочного турнира на Евро-2020. Хозяева поля пропустили уже на третьей минуте после удара Исмаила Иса, но дубль Патрика Шика принес чехам первые три очка в квалификации.
Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча
Чехия – Болгария – 2:1
Голы: Шик (19, 50) – Иса (3)
Чехия: Вацлик, Кадержабек, Сухи, Челюстка, Новак, Павелка, Крал, Масопуст (Копиц, 66), Соучек, Янкто (Крейчи, 83), Шик (Долежал, 78).
Болгария: Михайлов, Димитров, Недялков, Попов, Малинов (Карабелев, 64), Сармов, Минчев (Десподов, 46), Попов, Неделев (Чунчуков, 82), Божиков, Иса.
Предупреждения: Кадержабек (13), Малинов (35), Павелка (49), Димитров (74), Десподов (90), Чунчуков (90).
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АНГЛИЯ
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|2
|ЧЕХИЯ
|2
|1
|0
|1
|2-6
|3
|3
|КОСОВО
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|4
|БОЛГАРИЯ
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|5
|ЧЕРНОГОРИЯ
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
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