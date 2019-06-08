Чехия одержала волевую победу над Болгарией в отборе на Евро-2020

Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Бывший соперник Украины по Лиге наций сборная Чехии одержала волевую победу над Болгарией в матче третьего тура отборочного турнира на Евро-2020. Хозяева поля пропустили уже на третьей минуте после удара Исмаила Иса, но дубль Патрика Шика принес чехам первые три очка в квалификации.

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Чехия – Болгария – 2:1

Голы: Шик (19, 50) – Иса (3)

Чехия: Вацлик, Кадержабек, Сухи, Челюстка, Новак, Павелка, Крал, Масопуст (Копиц, 66), Соучек, Янкто (Крейчи, 83), Шик (Долежал, 78).

Болгария: Михайлов, Димитров, Недялков, Попов, Малинов (Карабелев, 64), Сармов, Минчев (Десподов, 46), Попов, Неделев (Чунчуков, 82), Божиков, Иса.

Предупреждения: Кадержабек (13), Малинов (35), Павелка (49), Димитров (74), Десподов (90), Чунчуков (90).

N Команды И В Н П М О 1 АНГЛИЯ 2 2 0 0 10-1 6 2 ЧЕХИЯ 2 1 0 1 2-6 3 3 КОСОВО 2 0 2 0 2-2 2 4 БОЛГАРИЯ 3 0 2 1 3-4 2 5 ЧЕРНОГОРИЯ 3 0 2 1 3-6 2

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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