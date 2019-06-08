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Чехия одержала волевую победу над Болгарией в отборе на Евро-2020

8 июня, 10:16

Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Бывший соперник Украины по Лиге наций сборная Чехии одержала волевую победу над Болгарией в матче третьего тура отборочного турнира на Евро-2020. Хозяева поля пропустили уже на третьей минуте после удара Исмаила Иса, но дубль Патрика Шика принес чехам первые три очка в квалификации.

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Чехия – Болгария – 2:1
Голы: Шик (19, 50) –  Иса (3)

Чехия: Вацлик, Кадержабек, Сухи, Челюстка, Новак, Павелка, Крал, Масопуст (Копиц, 66), Соучек, Янкто (Крейчи, 83), Шик (Долежал, 78).

Болгария: Михайлов, Димитров, Недялков, Попов, Малинов (Карабелев, 64), Сармов, Минчев (Десподов, 46), Попов, Неделев (Чунчуков, 82), Божиков, Иса.

Предупреждения: Кадержабек (13), Малинов (35), Павелка (49), Димитров (74), Десподов (90), Чунчуков (90).

N

 Команды

ИВНПМО
1 АНГЛИЯ220010-16
2 ЧЕХИЯ21012-63
3 КОСОВО20202-22
4 БОЛГАРИЯ30213-42
5 ЧЕРНОГОРИЯ30213-62

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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Тег сборная Болгарии, Евро-2020, сборная Чехии

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Сегодня|Спорт

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