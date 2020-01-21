"Челси" – "Арсенал": прогноз на лондонское дерби

Сегодня в центральном матче 24 тура чемпионата Англии встречаются "Челси" и "Арсенал". Обе команды постараются закрыть победой последние неудачи: "Челси" – поражение от "Ньюкасла", а "Арсенал" – две ничьи кряду. Лондонское дерби пройдет на "Стэмфорд Бридж" и начнется в 22:15. В турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" занимает четвертое место (39 очков), а "Арсенал" идет десятым (29 очков).
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Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами поединка. Так, коэффициент на победу "Челси" составляет 1.80, тогда как котировка на победу "Арсенала" – 4.60, а на ничью – 3.75. Таким образом, математическая вероятность исхода матча по котировкам букмекеров такая: победа "Челси" 53 процента, ничья 26 процентов, победа "Арсенала" 21 процент.
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Также букмекеры прогнозируют, что в сегодняшнем матче скорее будет забито три или больше гола, чем два или меньше. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.85, тогда как на "больше 2,5 голов" он составляет 2.05.
Кто может забить гол в составе "Челси":
- Тэмми Абрахам – 42% (вероятность по котировкам)
- Виллиан – 26%
- Каллум Хадсон-Одой – 21%
- Жоржиньо – 20%
- Нголо Канте – 12%
- Матео Ковачич – 12%
Кто может забить гол в составе "Арсенала":
- Александр Ляказетт – 29%
- Габриэл Мартинелли – 23%
- Николя Пепе – 21%
- Месут Озил – 14%
- Гранит Джака – 10%
Смотрите обзор матча, в котором "Челси" на выезде сыграл в результативную ничью с "Валенсией":
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