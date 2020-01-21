"Челси" – "Арсенал": прогноз на лондонское дерби

Вероятность исхода матча, котировки на количество голов и их авторов

Тэмми Абрахам - наиболее вероятный автор гола в сегодняшнем матче / Фото: Reuters

Сегодня в центральном матче 24 тура чемпионата Англии встречаются "Челси" и "Арсенал". Обе команды постараются закрыть победой последние неудачи: "Челси" – поражение от "Ньюкасла", а "Арсенал" – две ничьи кряду. Лондонское дерби пройдет на "Стэмфорд Бридж" и начнется в 22:15. В турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" занимает четвертое место (39 очков), а "Арсенал" идет десятым (29 очков).

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Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами поединка. Так, коэффициент на победу "Челси" составляет 1.80, тогда как котировка на победу "Арсенала" – 4.60, а на ничью – 3.75. Таким образом, математическая вероятность исхода матча по котировкам букмекеров такая: победа "Челси" 53 процента, ничья 26 процентов, победа "Арсенала" 21 процент.

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Также букмекеры прогнозируют, что в сегодняшнем матче скорее будет забито три или больше гола, чем два или меньше. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.85, тогда как на "больше 2,5 голов" он составляет 2.05.

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Кто может забить гол в составе "Челси":

Тэмми Абрахам – 42% (вероятность по котировкам)

Виллиан – 26%

Каллум Хадсон-Одой – 21%

Жоржиньо – 20%

Нголо Канте – 12%

Матео Ковачич – 12%

Кто может забить гол в составе "Арсенала":

Александр Ляказетт – 29%

Габриэл Мартинелли – 23%

Николя Пепе – 21%

Месут Озил – 14%

Гранит Джака – 10%

Смотрите обзор матча, в котором "Челси" на выезде сыграл в результативную ничью с "Валенсией":

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