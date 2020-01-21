"Челси" – "Арсенал": онлайн матча чемпионата Англии

Во вторник, 21 января, стартует 24-й тур чемпионата Англии, а один из самых интересных поединков пройдет в Лондоне: на стадионе "Стэмфорд Бридж" "Челси" в лондонском дерби примет "Арсенал". Матч начнется в 22:15 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.
ОНЛАЙН МАТЧА "ЧЕЛСИ" – "АРСЕНАЛ"
После 23-х туров Челси занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, дающее право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Также команда Фрэнка Лэмпарда сохраняет шансы на место в первой тройке – "Лестер" опережает их на шесть баллов, а "МанСиити" – на девять. Но не стоит забывать и о преследователях, ведь всего в пяти очках позади идут "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон".
У "Арсенала" ситуация намного хуже. Некогда постоянный претендент на чемпионство прозябает в середине турнирной таблицы, выиграв лишь один матч из последних пяти. При этом команда Микеля Артеты теряет очки с командами, которые находятся выше нее в турнирной таблице.
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|22
|21
|1
|0
|52-14
|64
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|23
|15
|3
|5
|64-27
|48
|3
|ЛЕСТЕР
|23
|14
|3
|6
|48-23
|45
|4
|ЧЕЛСИ
|23
|12
|3
|8
|39-30
|39
|5
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|23
|9
|7
|7
|36-27
|34
|6
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|23
|8
|10
|5
|34-30
|34
|7
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|23
|8
|9
|6
|25-22
|33
|8
|ТОТТЕНХЭМ
|23
|8
|7
|8
|36-31
|31
|9
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|23
|7
|9
|7
|22-26
|30
|10
|АРСЕНАЛ
|23
|6
|11
|6
|30-32
|29
|11
|ЭВЕРТОН
|23
|8
|5
|10
|26-33
|29
|12
|НЬЮКАСЛ
|23
|8
|5
|10
|22-34
|29
|13
|САУТГЕМПТОН
|23
|8
|4
|11
|29-42
|28
|14
|БЕРНЛИ
|23
|8
|3
|12
|26-38
|27
|15
|БРАЙТОН
|23
|6
|7
|10
|26-31
|25
|16
|ВЕСТ ХЭМ
|22
|6
|5
|11
|26-34
|23
|17
|УОТФОРД
|23
|5
|8
|10
|20-34
|23
|18
|АСТОН ВИЛЛА
|23
|6
|4
|13
|29-44
|22
|19
|БОРНМУТ
|23
|5
|5
|13
|20-36
|20
|20
|НОРВИЧ
|23
|4
|5
|14
|23-45
|17
В различных турнирах команду провели между собой уже 200 матчей! Юбилейная встреча прошла не так давно – в конце декабря прошлого года "Челси" в гостях обыграл "Арсенал" со счетом 2:1. Это была первая встреча двух молодых тренеров Фрэнка Лэмпарда и Микеля Артеты.
Тем не менее, статистика очных поединков остается на стороне "канониров" – на их счету 76 побед над принципиальным соседом, в то время как "синие" побеждали только 65 раз. Добавим, что команды пересекались в финале прошлой Лиги Европы и тогда еще команда Маурицио Сарри уничтожила коллектив Унаи Эмери (4:1).
В сегодняшней встрече Лэмпард не сможет рассчитывать на травмированного Кристиана Пулишича, также под вопросом участие Риса Джеймса. У "Арсенала" лазарет немного больше – точно не сыграют Саед Колашинац, Райсс Нельсон, Киран Тирни и Каллум Чемберс, а Пьер-Эмерик Обамеянг продолжает отбывать трехматчевую дисквалификацию.
Букмекеры считают "Челси" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Фрэнка Лэмпарда – 1.75, на ничью – 3.90, на победу "Арсенала" – 4.75.
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