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"Челси" – "Арсенал": онлайн матча чемпионата Англии

21 января, 13:31

Текстовая трансляция лондонского дерби в Премьер-лиге

/ Фото: Getty Images

Во вторник, 21 января, стартует 24-й тур чемпионата Англии, а один из самых интересных поединков пройдет в Лондоне: на стадионе "Стэмфорд Бридж" "Челси" в лондонском дерби примет "Арсенал". Матч начнется в 22:15 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ЧЕЛСИ" – "АРСЕНАЛ"

После 23-х туров Челси занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, дающее право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Также команда Фрэнка Лэмпарда сохраняет шансы на место в первой тройке – "Лестер" опережает их на шесть баллов, а "МанСиити" – на девять. Но не стоит забывать и о преследователях, ведь всего в пяти очках позади идут "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон".

У "Арсенала" ситуация намного хуже. Некогда постоянный претендент на чемпионство прозябает в середине турнирной таблицы, выиграв лишь один матч из последних пяти. При этом команда Микеля Артеты теряет очки с командами, которые находятся выше нее в турнирной таблице.

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М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛИВЕРПУЛЬ22211052-1464
2 МАНЧЕСТЕР СИТИ23153564-2748
3 ЛЕСТЕР23143648-2345
4 ЧЕЛСИ23123839-3039
5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД2397736-2734
6 ВУЛВЕРХЭМПТОН23810534-3034
7 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД2389625-2233
8 ТОТТЕНХЭМ2387836-3131
9 КРИСТАЛ ПЭЛАС2379722-2630
10 АРСЕНАЛ23611630-3229
11 ЭВЕРТОН23851026-3329
12 НЬЮКАСЛ23851022-3429
13 САУТГЕМПТОН23841129-4228
14 БЕРНЛИ23831226-3827
15 БРАЙТОН23671026-3125
16 ВЕСТ ХЭМ22651126-3423
17 УОТФОРД23581020-3423
18 АСТОН ВИЛЛА23641329-4422
19 БОРНМУТ23551320-3620
20 НОРВИЧ23451423-4517

В различных турнирах команду провели между собой уже 200 матчей! Юбилейная встреча прошла не так давно – в конце декабря прошлого года "Челси" в гостях обыграл "Арсенал" со счетом 2:1. Это была первая встреча двух молодых тренеров Фрэнка Лэмпарда и Микеля Артеты.

Тем не менее, статистика очных поединков остается на стороне "канониров" – на их счету 76 побед над принципиальным соседом, в то время как "синие" побеждали только 65 раз. Добавим, что команды пересекались в финале прошлой Лиги Европы и тогда еще команда Маурицио Сарри уничтожила коллектив Унаи Эмери (4:1).

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В сегодняшней встрече Лэмпард не сможет рассчитывать на травмированного Кристиана Пулишича, также под вопросом участие Риса Джеймса. У "Арсенала" лазарет немного больше – точно не сыграют Саед Колашинац, Райсс Нельсон, Киран Тирни и Каллум Чемберс, а Пьер-Эмерик Обамеянг продолжает отбывать трехматчевую дисквалификацию.

Букмекеры считают "Челси" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Фрэнка Лэмпарда – 1.75, на ничью – 3.90, на победу "Арсенала" – 4.75.

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Источник: Сегодня|Спорт

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