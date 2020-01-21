"Челси" – "Арсенал": онлайн матча чемпионата Англии

/ Фото: Getty Images

Во вторник, 21 января, стартует 24-й тур чемпионата Англии, а один из самых интересных поединков пройдет в Лондоне: на стадионе "Стэмфорд Бридж" "Челси" в лондонском дерби примет "Арсенал". Матч начнется в 22:15 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ЧЕЛСИ" – "АРСЕНАЛ"

После 23-х туров Челси занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, дающее право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Также команда Фрэнка Лэмпарда сохраняет шансы на место в первой тройке – "Лестер" опережает их на шесть баллов, а "МанСиити" – на девять. Но не стоит забывать и о преследователях, ведь всего в пяти очках позади идут "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон".

У "Арсенала" ситуация намного хуже. Некогда постоянный претендент на чемпионство прозябает в середине турнирной таблицы, выиграв лишь один матч из последних пяти. При этом команда Микеля Артеты теряет очки с командами, которые находятся выше нее в турнирной таблице.

Реклама

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 22 21 1 0 52-14 64 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 23 15 3 5 64-27 48 3 ЛЕСТЕР 23 14 3 6 48-23 45 4 ЧЕЛСИ 23 12 3 8 39-30 39 5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23 9 7 7 36-27 34 6 ВУЛВЕРХЭМПТОН 23 8 10 5 34-30 34 7 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 23 8 9 6 25-22 33 8 ТОТТЕНХЭМ 23 8 7 8 36-31 31 9 КРИСТАЛ ПЭЛАС 23 7 9 7 22-26 30 10 АРСЕНАЛ 23 6 11 6 30-32 29 11 ЭВЕРТОН 23 8 5 10 26-33 29 12 НЬЮКАСЛ 23 8 5 10 22-34 29 13 САУТГЕМПТОН 23 8 4 11 29-42 28 14 БЕРНЛИ 23 8 3 12 26-38 27 15 БРАЙТОН 23 6 7 10 26-31 25 16 ВЕСТ ХЭМ 22 6 5 11 26-34 23 17 УОТФОРД 23 5 8 10 20-34 23 18 АСТОН ВИЛЛА 23 6 4 13 29-44 22 19 БОРНМУТ 23 5 5 13 20-36 20 20 НОРВИЧ 23 4 5 14 23-45 17

В различных турнирах команду провели между собой уже 200 матчей! Юбилейная встреча прошла не так давно – в конце декабря прошлого года "Челси" в гостях обыграл "Арсенал" со счетом 2:1. Это была первая встреча двух молодых тренеров Фрэнка Лэмпарда и Микеля Артеты.

Тем не менее, статистика очных поединков остается на стороне "канониров" – на их счету 76 побед над принципиальным соседом, в то время как "синие" побеждали только 65 раз. Добавим, что команды пересекались в финале прошлой Лиги Европы и тогда еще команда Маурицио Сарри уничтожила коллектив Унаи Эмери (4:1).

В тренде Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде

В сегодняшней встрече Лэмпард не сможет рассчитывать на травмированного Кристиана Пулишича, также под вопросом участие Риса Джеймса. У "Арсенала" лазарет немного больше – точно не сыграют Саед Колашинац, Райсс Нельсон, Киран Тирни и Каллум Чемберс, а Пьер-Эмерик Обамеянг продолжает отбывать трехматчевую дисквалификацию.

Букмекеры считают "Челси" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Фрэнка Лэмпарда – 1.75, на ничью – 3.90, на победу "Арсенала" – 4.75.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама