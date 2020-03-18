"Челси" бесплатно приютит медиков, которые борются с коронавирусом

Национальная служба здравоохранения Великобритании приняла предложение "Челси" задействовать отель Millennium на стадионе "Стэмфорд Бридж". Сотрудники медслужб, работающие допоздна в связи с пандемией вируса, смогут бесплатно оставаться в отеле, что позволит им избежать долгих поездок домой через весь город. Инициатива принадлежит владельцу "Челси" Роману Абрамовичу, который взял все расходы на себя. Предложение действительно в течение двух месяцев, после этого будет принято новое решение, в зависимости от того, как будет складываться ситуация.

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Количество предоставленных номеров для медиков будет зависеть от спроса, но в целом отель готов выделить все номера. Сотрудники с симптомами коронавируса работать в отеле в этот период не будут.

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Напомним, на днях футболист "Челси" порадовал, что вылечился от коронавируса. "Я изолировал себя от людей, следовал рекомендациям врачей, соблюдал установленные нормы и уже вылечился, – сообщил 19-летний Каллум Хадсон-Одои. – Надеюсь, скоро всех увижу и вернусь на поле. Берегите себя".

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