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"Челси" бесплатно приютит медиков, которые борются с коронавирусом

18 марта, 16:28

Максим Перепелица

Сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании смогут жить возле "Стэмфорд Бридж"

Национальная служба здравоохранения Великобритании приняла предложение "Челси" задействовать отель Millennium на стадионе "Стэмфорд Бридж". Сотрудники медслужб, работающие допоздна в связи с пандемией вируса, смогут бесплатно оставаться в отеле, что позволит им избежать долгих поездок домой через весь город. Инициатива принадлежит владельцу "Челси" Роману Абрамовичу, который взял все расходы на себя. Предложение действительно в течение двух месяцев, после этого будет принято новое решение, в зависимости от того, как будет складываться ситуация.

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Количество предоставленных номеров для медиков будет зависеть от спроса, но в целом отель готов выделить все номера. Сотрудники с симптомами коронавируса работать в отеле в этот период не будут.

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Напомним, на днях футболист "Челси" порадовал, что вылечился от коронавируса. "Я изолировал себя от людей, следовал рекомендациям врачей, соблюдал установленные нормы и уже вылечился, – сообщил 19-летний Каллум Хадсон-Одои. – Надеюсь, скоро всех увижу и вернусь на поле. Берегите себя".

Смотрите, как "Челси" до пандемии коронавируса играл в Лиге чемпионов с "Баварией"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Англии Челси Лондон коронавирус

Источник: Официальный сайт ФК "Челси"

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