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Футболист "Челси" порадовал новостью, что вылечился от коронавируса за несколько дней

13 марта, 11:50

Вадим Авдасев

Молодой Хадсон-Одои следовал рекомендациям врачей и преодолел недуг

На фоне последних известий о пагубном влиянии коронавируса на спортивные мероприятия попадаются и приятные новости. Не успело разойтись по интернету сообщение, что Каллум Хадсон-Одои подхватил коронавирус, как вингер "Челси" поведал, что уже здоров.

19-летний футболист сам рассказал в соцсетях, что уже вылечился:

"Как вы наверное знаете, у меня несколько дней был вирус. Я изолировал себя от людей, следовал рекомендациям врачей, соблюдал установленные нормы и уже вылечился. Надеюсь, скоро всех увижу и вернусь на поле. Берегите себя".

Ранее стало известно, что симптомы болезни в виде простуды у Каллума появились в понедельник. После этого футболист и все, кто контактировал с ним, подверглись самоизоляции. Как видим, болезнь можно преодолеть в течение короткого промежутка времени.

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В то же время рассматривается вариант остановки чемпионата Англии. Решение об этом должны принять сегодня, в пятницу 13-го.

Смотрите, как Хадсон-Одои забивал за "Челси"

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