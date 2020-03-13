Футболист "Челси" порадовал новостью, что вылечился от коронавируса за несколько дней

На фоне последних известий о пагубном влиянии коронавируса на спортивные мероприятия попадаются и приятные новости. Не успело разойтись по интернету сообщение, что Каллум Хадсон-Одои подхватил коронавирус, как вингер "Челси" поведал, что уже здоров.
19-летний футболист сам рассказал в соцсетях, что уже вылечился:
"Как вы наверное знаете, у меня несколько дней был вирус. Я изолировал себя от людей, следовал рекомендациям врачей, соблюдал установленные нормы и уже вылечился. Надеюсь, скоро всех увижу и вернусь на поле. Берегите себя".
Ранее стало известно, что симптомы болезни в виде простуды у Каллума появились в понедельник. После этого футболист и все, кто контактировал с ним, подверглись самоизоляции. Как видим, болезнь можно преодолеть в течение короткого промежутка времени.
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В то же время рассматривается вариант остановки чемпионата Англии. Решение об этом должны принять сегодня, в пятницу 13-го.
Смотрите, как Хадсон-Одои забивал за "Челси"
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