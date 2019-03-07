"Челси" – "Динамо": во сколько начало и где смотреть матч Лиги Европы
Список трансляций первого матча 1/8 финала Лиги Европы в Лондоне на ТВ и в интернете
Сегодня киевское "Динамо" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против английского "Челси". Матч состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Главный арбитр встречи словенец Славко Винчич даст стартовый свисток в 22:00. Трансляция матча "Челси" – "Динамо" доступна на сайте segodnya.ua в виде текстового онлайна. Также поединок будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.
"Динамо" и "Челси" между собой встречались только раз – в сезоне 2015/2016 годов команды вместе играли на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда в Киеве команды разошлись миром 0:0, а в Лондоне "Челси" одержал победу со счетом 2:1 благодаря голу Виллиана со штрафного на последних минутах. Кстати, тогда оба коллектива вышли в следующий раунд.
Киевляне подходят к поединку с серьезным кадровым дефицитом: сегодня команде не смогут помочь травмированные Артем Беседин, Йосип Пиварич, Фран Соль, только восстановившийся Миккель Дуэлунд, а Беньямин Вербич пропускат матч из-за дисквалификации. На предматчевой пресс-конференции главный тренер команды Александр Хацкевич заявил, что Соля в атаке заменит Русин, а вот со сменщиком Вербича определятся в день матча.
У букмекеров лондонский клуб является фаворитом противостояния. Котировки на победу "Челси" в сегодняшнем матче – 1.28, на ничью – 5.50, на победу "Динамо" – 11.50. Котировки на выход в четвертьфинал Лиги Европы: "Челси" – 1.14, "Динамо" – 5.00. В процентах шансы команд 82 на 18 в пользу англичан.
Смотреть матч "Челси" – "Динамо":
- Футбол-2, live
- Футбол-1, пятница, 04:05 (повтор)
- Футбол-2, пятница, 09:10 (повтор)
- Футбол-1, пятница, 16:50 (повтор)
- Футбол-2, суббота, 00:10 (повтор)
- Футбол-1, суббота, 10:55 (повтор)
- Футбол-2, воскресенье, 06:00 (повтор)
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