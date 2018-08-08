"Челси" и "Реал" обменялись звездными игроками и поставили под угрозу карьеру Лунина в Мадриде

Сегодня, 22:58

Тибо Куртуа переходит в "Реал", а Матео Ковачич сзон будет играть в Англии

Тибо Куртуа. Фото AFP
Тибо Куртуа. Фото AFP

"Челси" объявил о достигнутой договоренности с "Реалом" относительно переезда голкипера Тибо Куртуа в Мадрид. В рамках этой договоренности в противоположном направлении отправится полузащитник Матео Ковачич, но на правах аренды.

Напомним, когда для Куртуа подошло время возвращаться из отпуска, Тибо отказаться приступать к тренировкам и через своего агента дал ясно понять, что жаждет стать игроком "Реала".

Эта ситуация заставила "синих" активизироваться на трансферном рынке в поисках нового первого номера, и ранее в среду "Атлетик" из Бильбао объявил, что лондонский клуб активировал пункт в контракте Кепы Аррисабалаги об отступных. Позже стало известно, что вратарь "Атлетика" выкупил у клуба собственный контракт и стал самым дорогим в истории.

Близость сделки по Кепе позволила "Челси" дать добро на трансфер Куртуа в "Реал". Теперь 26-летний бельгиец направляется в Мадрид, чтобы обсудить условия личного контракта и пройти медицинского обследование, однако в собственном заявлении "Королевский клуб" добавляет, что Тибо уже подписал контракт на шесть лет. Ранее сообщалось, что в случае покупки Куртуа "Реал" отправит в аренду украинского вратаря Андрея Лунина.

Помимо денежной компенсации, "Челси" получит от "Реала" и право арендовать полузащитника Матео Ковачича на сезон 2018/19. Ранее этим летом хорват неоднократно говорил о своем желании покинуть "Сантьяго Бернабеу" ради регулярной игровой практики.
футбол, Реал Мадрид, Челси Лондон, Тибо Куртуа, Матео Ковачич

Вы сейчас просматриваете новость ""Челси" и "Реал" обменялись звездными игроками и поставили под угрозу карьеру Лунина в Мадриде". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

fapl.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Кепа Аррисабалага. Фото athletic-club.eus

Вратарь "Атлетика" выкупил у клуба собственный контракт и стал самым дорогим в истории

Сегодня, 16:33

Кепа Аррисабалага в ближайшее время станет игроком "Челси"

Футбол

"Реал" обыграл "Рому" 2:1. Фото AFP

"Реал" обыграл "Рому" без помощи украинского вратаря Лунина

Сегодня, 09:46

Поединок Международного кубка чемпионов завершился победой испанцев со счетом 2:1
Загрузка...

Футбол

Андри Лукас Гудйонсен. Фото Instagram

"Реал" подписал контракт с сыном экс-игрока "Барселоны"

Вчера, 22:04

Отец футболиста Эйдур Гудйонсен защищал цвета "Барселоны" с 2006 по 2009 год

Футбол

Лука Модрич с "Золотым мячом" чемпионата мира 2018 года. Фото Instagram

Лучший футболист ЧМ-2018 сменит "Реал" на "Интер"

Вчера, 16:25

Лука Модрич договорился о контракте с итальянским грандом, но руководство "Реала" его пока не отпускает

Футбол

Фото Twitter

Красный цвет в моде: "Реал" представил запасной комплект формы

Вчера, 11:15

"Королевский клуб" ранее уже выступал в форме такого же цвета

Футбол

Тибо Куртуа. Фото AFP

Вратарь "Челси" бойкотирует тренировки клуба, требуя отпустить его в "Реал"

6 Августа, 22:13

Тибо Куртуа намерен вернуться в Мадрид, где на него претендует "Королевский клуб"
Загрузка...