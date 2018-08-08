"Челси" и "Реал" обменялись звездными игроками и поставили под угрозу карьеру Лунина в Мадриде

Тибо Куртуа переходит в "Реал", а Матео Ковачич сзон будет играть в Англии

"Челси" объявил о достигнутой договоренности с "Реалом" относительно переезда голкипера Тибо Куртуа в Мадрид. В рамках этой договоренности в противоположном направлении отправится полузащитник Матео Ковачич, но на правах аренды.

Напомним, когда для Куртуа подошло время возвращаться из отпуска, Тибо отказаться приступать к тренировкам и через своего агента дал ясно понять, что жаждет стать игроком "Реала".

Эта ситуация заставила "синих" активизироваться на трансферном рынке в поисках нового первого номера, и ранее в среду "Атлетик" из Бильбао объявил, что лондонский клуб активировал пункт в контракте Кепы Аррисабалаги об отступных. Позже стало известно, что вратарь "Атлетика" выкупил у клуба собственный контракт и стал самым дорогим в истории.

Близость сделки по Кепе позволила "Челси" дать добро на трансфер Куртуа в "Реал". Теперь 26-летний бельгиец направляется в Мадрид, чтобы обсудить условия личного контракта и пройти медицинского обследование, однако в собственном заявлении "Королевский клуб" добавляет, что Тибо уже подписал контракт на шесть лет. Ранее сообщалось, что в случае покупки Куртуа "Реал" отправит в аренду украинского вратаря Андрея Лунина.

Помимо денежной компенсации, "Челси" получит от "Реала" и право арендовать полузащитника Матео Ковачича на сезон 2018/19. Ранее этим летом хорват неоднократно говорил о своем желании покинуть "Сантьяго Бернабеу" ради регулярной игровой практики.