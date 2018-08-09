"Челси" объявил о покупке самого дорогого вратаря в истории

Ранее Кепа сам выкупил контракт у "Атлетика" за 80 миллионов евро

Лондонский "Челси" на своем официальном сайте объявил о приобретении вратаря Кепы Аррисабалаги из "Атлетика" (Бильбао). 23-летний вратарь сборной Испании перешел в клуб накануне нового сезона, подписав семилетний контракт с "синими". Ранее зарубежные СМИ сообщили, что вратарь "Атлетика" выкупил у клуба собственный контракт и стал самым дорогим в истории.

Кепа, на счету которого более 100 матчей в чемпионате, обладает опытом выступления на высшем уровне. В Ла Лиге он провел более 50 матчей. Своей игрок он заслучил право поехать в составе сборной Испании на ЧМ-2018.

Он стал шестым испацем в составе "Челси", присоединившись к Сезару Аспиликуэте, Маркосу Алонсо, Сеску Фабрегасу, Педро и Морате.

Кепа сможет играть уже в первом матче с "Хаддерсфилдом", и завтра приступит к тренировкам с новыми товарищами по команде.

Напомним, что "Челси" и "Реал" обменялись звездными игроками – Тибо Куртуа отправился в Мадрид, а Матео Ковачич - в Лондон. При этом хорват будет выступать за "Челси" на правах аренды, а бельгиец стал полноценным игроком "Реала".

Ранее сообщалось, что в случае покупки Куртуа "Реал" отправит в аренду украинского вратаря Андрея Лунина.