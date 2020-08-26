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"Челси" объявил о покупке одного из самых перспективных защитников Премьер-лиги

26 августа, 20:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Лондонцы заплатили за игрока более 40 миллионов фунтов

Лондонский "Челси" на официальном сайте объявил о трансфере левого защитника "Лестера" Бена Чилвелла. 23-летний игрок сборной Англии подписал с лондонцами пятилетний контракт. Ранее мы писали, что за Чилвелла "Челси" выложит более 40 миллионов фунтов стерлингов, а по пятилетнему контракту парень будет получать 190 тысяч в неделю.

"Я рад присоединиться к" Челси "в это очень волнующее для клуба время. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к этой молодой, динамичной команде во главе с Фрэнком Лэмпардом, когда мы будем бороться за награды в следующем сезоне. Я не могу дождаться, чтобы начать, и, надеюсь, скоро мы сыграем перед фанатами "Челси" на "Стэмфорд Бридж", – сказал после подписания контракта Чилвелл.

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Чилвелл – один из самых многообещающих защитников Премьер-лиги, сыгравший более 120 матчей за "Лестер" с момента своего 18-летнего дебюта в октябре 2015 года. В предыдущем сезоне Чилвелл провел 33 матча за "лис" во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 36 миллионов фунтов.

Недавно лидер команды Виллиан ушел из "Челси" и подписал контракт с "Арсеналом". Договор бразильского полузащитника рассчитан на три года.

Смотрите, как "Челси" играл в прошлой Лиге чемпионов:

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чемпионат Англии Челси Лондон Бен Чилвелл

Источник: Сегодня|Спорт

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