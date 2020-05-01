"Челси" просит своих футболистов вернуться в Англию до 3 мая, но могут быть проблемы на границах

Клуб Премьер-лиги "Челси" попросил футболистов первой команды вернуться в Англию из-за границы. По информации ESPN, лондонская команда призвала игроков, которые покинули Британию во время пандемии коронавируса, вернуться в страну к 3 мая, поскольку клуб готовится к возобновлению сезона. Ранее мы сообщали, что в каких "жестких" условиях пройдут тренировки в английских командах.

Однако "Челси" гибок в отношении сроков возвращения исполнителей, ведь понимает, какие проблемы возникают с пересечением границ. Напомним, что несколько футболистов "Челси", включая бразильцев Виллиана, Эмерсона и Маркоса Алонсо, получили разрешение покинуть Англию после того, как произошла вспышка коронавируса. После их возвращения клуб может поместить футболистов на 14-дневный карантин.

Читайте также: "Нам сложно остановить людей – чемпионат нужно закончить досрочно": жесткое заявление мэра Ливерпуля

Реклама

Ранее сообщалось, что АПЛ нацелена на проведение первых матчей чемпионата после длительной паузы 8 июня. И в ближайшее время лига обсудит этот вариант с представителями клубов. При этом тренировки команд возобновятся за три недели до их возвращения на поле, 18 мая.

Смотрите, как "Челси" уступил "Баварии" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама