"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити": онлайн матча

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Сегодня на стадионе "Олд Траффорд" состоится грандиозное английское дерби – "Манчестер Юнайтед" принимает своего принципиального соперника "Манчестер Сити". Стартовый свисток арбитра Майка Дина прозвучит в 18:30 по киевскому времени, а мы проведем онлайн-трансляцию дерби Манчестера с яркими фото и комментариями важных моментов игры.

Команды встречались в конце января в Кубке и минимальную победу на выезде одержал "МЮ":

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"

К дерби "МЮ" подходит с 42-мя очками в активе, занимая седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Правда, до пятой позиции, которая дает право сыграть в Лиге Европы и которую сейчас занимает "Вулверхэмптон", команду Сульшера отделяет всего одно очко. Борьба за "зону еврокубков" в Англии серьезная: за "МЮ" расположились "Тоттенхэм" и "Арсенал". В свою очередь, "Манчестер Сити", за который выступает украинский футболист Александр Зинченко, занимает вторую строчку и едва ли сможет догнать "Ливерпуль", даже не смотря на две игры в запасе (отрыв сейчас – 25 очков). А от ближайшего преследователя, "Лестера", команда Пепа Гвардиолы оторвалась на семь очков.

"МанЮнайтед" – "МанСити": прогноз

Аналитики букмекерских контор считают гостей фаворитами встречи. Коэффициент на победу "МанСити" составляет 1.75, тогда как ставку на победу "МЮ" можно сделать с котировкой 4.40, а на ничью – 4.20. Таким образом, эксперты установили такую вероятность исхода дерби Манчестера: победа "МЮ" 22 процента, ничья 23 процента, победа "МанСити" 55 процентов.

Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.67, а на "меньше 2,5 голов" можно сделать ставку с котировкой 2.30. Таким образом, сегодня с вероятностью в 58 процентов будет забито три или более гола.

Прогноз на матч от Круторогова: "Осмелюсь предположить, что "красным дьяволам" победа в этой игре важнее и нужнее, и если ранее со стороны "горожан" это компенсировалось более классной игрой, то сейчас, возможно, настрой немного не тот, поэтому не удивлюсь, если Сульшер во второй раз за сезон обыграет Гвардиолу в Премьер-лиге".

"МанЮнайтед" – "МанСити": составы

"Манчестер Сити" – самый дорогой клуб мира по трансферной стоимости футболистов. Все игроки Гвардиолы оцениваются в 1.29 миллиарда евро! Самые дорогие – Рахим Стерлинг (160 миллионов) и Кевин де Брюйне (150). Александр Зинченко в команде имеет 16-й ценник – 30 миллионов евро.

"Манчестер Юнайтед" в рейтинге самых дорогих клубов мира идет на десятой строчке – 800 миллионов евро. Самые дорогие тут – Поль Погба (100 млн) и Маркус Рэшфорд (80).

Отметим, что обе команды продолжают борьбу в еврокубках. "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Лиги Европы прошел бельгийский "Брюгге", сыграв на выезде вничью 1:1, а дома одержав убедительную победу 5:0. Смотрите обзор ответной игры:

В свою очередь, "Манчестер Сити" выступает в Лиге чемпионов, и в первом матче 1/8 финала Зинченко и компания обыграли на выезде мадридский "Реал" со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет в Манчестере 17 марта. Смотрите обзор первой игры:

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