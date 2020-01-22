"Челси" сыграл вничью с "Арсеналом", играя полтора тайма в большинстве

Челси - Арсенал / Фото: Reuters

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Челси" сыграл вничью с "Арсеналом" со счетом 2:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Мы провели онлайн матча "Челси" – "Арсенал" с яркими фото поединка.

Счет был открыт в середине первого тайма. На 28-й минуте автором забитого мяча стал Жоржиньо, который реализовал 11-метровый. При этом красную карточку получил Давид Луиз. На 63-й минуте "канониры" восстановили равновесие, отличился Габриэл Мартинелли, которому ассистировал Шкодран Мустафи. На 84-й минуте "Челси" вывел вперед Сесар Аспиликуэта с передачи Каллума Хадсона-Одои. Впрочем, через несколько минут счет сравнял Эктор Бельерин с паса Лукаса Торрейры.

"Челси", набрав 40 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. "Арсенал" – на 10-м месте.

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Ранее мы писали, что бывший игрок "Челси" в эффектном спарринге отправил в нокдаун массажиста. Диего Коста умело боксировал, когда играл за лондонский клуб.

Смотрите, как "Челси" и "Арсенал" играли между собой в финале Лиги Европы:

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