"Челси" установил рекорд Лиги Европы: как это было

Сыграв вничью с "Айнтрахтом" в первом полуфинале Лиги Европы, "Челси" продлил серию без поражений до 16 матчей

"Айнтрахт" - "Челси" 1:1. Фото: Reuters

"Челси" установил новый рекорд Лиги Европы по продолжительности серии без поражений: она достигла 16 матчей. Ранее рекорд принадлежал мадридскому "Атлетико", который не проигрывал в 15 матчах в период с 2011 по 2012 год. В первом полуфинале Лиги Европы во Франкфурте-на-Майне "Челси" сыграл вничью с "Айнтрахтом" (1:1). Счет в матче на 23-й минуте после передачи Филипа Костича ударом головой в падении открыл Лука Йович. Отыграться "Челси" смог перед уходом на перерыв. На 45-й минуте отличился Педро Родригес, которому ассистировал Рубен Лофтус-Чик.

Ответный матч против "Айнтрахта" состоится 9 мая в Лондоне.

"Айнтрахт" – "Челси" 1:1 (1:1)

Голы: Йович (23) – Родригес (45)

Обзор матча "Айнтрахт" – "Челси" 1:1

Отметим, что в финале турнира могут сыграть два клуба из Лондона. В параллельном полуфинальном поединке Лиги Европы лондонский "Арсенал" обыграл "Валенсию" со счетом 3:1. У победителей дублем отметился Александр Ляказетт, а еще один гол забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Ответная игра пройдет в Валенсии.

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