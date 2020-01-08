"Челси" времен Абрамовича потратил на увольнения тренеров более 100 миллионов

Британское издание The Sun подсчитало, что российский миллиардер и владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович потратил на увольнения тренеров более 110 миллионов фунтов с тех пор, как стал владельцем лондонского клуба в 2003 году. Ранее Абрамович вошел в рейтинг самых богатых владельцев спортивных клубов.
- Май-2004: Клаудио Раньери – 6 млн
- Декабрь-2007: Жозе Моуринью – 23,1 млн (ему и его тренерскому штабу)
- Май-2008: Аврам Грант – 5,2 млн
- Февраль-2009: Луис Фелипе Сколари – 12,6 млн
- Май-2011: Карло Анчелотти – 6 млн
- Март-2012: Андре Виллаш-Боаш – 12 млн
- Ноябрь-2012: Роберто Ди Маттео – 10,7 млн
- Декабрь-2015: Жозе Моуринью – 8,3 млн (ему и его тренерскому штабу)
- Июнь-2018: Антонио Конте – 26,6 млн (ему и его тренерскому штабу).
В эру Абрамовича на посту тренера "Челси" также работали Гус Хиддинк, Рафаэль Бенитес и Маурицио Сарри, но они покидали клуб без компенсации. Кстати, недавно бывший футболист "Челси" рассказал, что чуть не убил Абрамовича во время отдыха.
В настоящее время "Челси" тренирует Фрэнк Лэмпард, под руководством которого команда занимает 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги после 21-го тура. В Лиге чемпионов "Челси" вышел в 1/8 финала, где сыграет против "Баварии". В 1/16 финала Кубка Англии команду Лэмпарда ожидает встреча с "Халл Сити".
Смотрите, как "Челси" играет в Лиге чемпионов:
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