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"Челси" времен Абрамовича потратил на увольнения тренеров более 100 миллионов

8 января, 10:33

За время правления российского олигарха командой руководили 11 тренеров

Роман Абрамович

Роман Абрамович / Фото: AFP

Британское издание The Sun подсчитало, что российский миллиардер и владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович потратил на увольнения тренеров более 110 миллионов фунтов с тех пор, как стал владельцем лондонского клуба в 2003 году. Ранее Абрамович вошел в рейтинг самых богатых владельцев спортивных клубов.

  • Май-2004: Клаудио Раньери – 6 млн
  • Декабрь-2007: Жозе Моуринью – 23,1 млн (ему и его тренерскому штабу)
  • Май-2008: Аврам Грант – 5,2 млн
  • Февраль-2009: Луис Фелипе Сколари – 12,6 млн
  • Май-2011: Карло Анчелотти – 6 млн
  • Март-2012: Андре Виллаш-Боаш – 12 млн
  • Ноябрь-2012: Роберто Ди Маттео – 10,7 млн
  • Декабрь-2015: Жозе Моуринью – 8,3 млн (ему и его тренерскому штабу)
  • Июнь-2018: Антонио Конте – 26,6 млн (ему и его тренерскому штабу).

В эру Абрамовича на посту тренера "Челси" также работали Гус Хиддинк, Рафаэль Бенитес и Маурицио Сарри, но они покидали клуб без компенсации. Кстати, недавно бывший футболист "Челси" рассказал, что чуть не убил Абрамовича во время отдыха.

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В настоящее время "Челси" тренирует Фрэнк Лэмпард, под руководством которого команда занимает 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги после 21-го тура. В Лиге чемпионов "Челси" вышел в 1/8 финала, где сыграет против "Баварии". В 1/16 финала Кубка Англии команду Лэмпарда ожидает встреча с "Халл Сити".

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чемпионат Англии Жозе Моуринью Челси Лондон Роман Абрамович Антонио Конте

Источник: sport24.ru

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