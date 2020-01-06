"Какая бы была история": экс-игрок "Челси" чуть не убил Романа Абрамовича

Роман Абрамович / Фото: AFP

Реклама

Бывший игрок "Челси" и сборной Шотландии Пэт Невин рассказал, как чуть не переехал на своей машине российского бизнесмена и владельца лондонского клуба Романа Абрамовича, катавшегося на велосипеде. Ранее Абрамович вошел в рейтинг самых богатых владельцев спортивных клубов.

"Около трех лет назад я отдыхал на шотландском острове Арран. Тогда я ехал по его северной части. Каждый раз, когда уезжаю туда в отпуск, то объезжаю весь остров. В тот день я повернул за угол наверх перед Лохранзой и чуть не сбил мужчину на велосипеде. Успел среагировать в последний момент, я мог убить того парня. Это был Роман Абрамович. Какая бы это была история, если бы я убил Романа Абрамовича. Думаю, что скучал бы по нему. Его яхта была у берега, когда он катался на велосипеде. Он до сих пор не знает, что это был я", – рассказал Невина на радио BBC.

Невин выступал за "Челси" с 1983 по 1988 год. Абрамович приобрел лондонский клуб в 2003 году. Ранее мы писали, что Абрамович надеется заработать колоссальные деньги на продаже "Челси". Бизнесмен согласится расстаться с клубом за 2,5 миллиарда фунтов.

Смотри, как "Челси" играет в Лиге чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама