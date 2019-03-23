Чем занимаются жены футболистов сборной Украины, пока их мужья играют против Роналду

Виктория Коноплянка гуляет по Королевской аллее, а Роксана Малиновская принимает солнечные ванны

Роксана Малиновская. Фото: Instagram

Чем занимаются жены футболистов сборной Украины, пока их мужья играют против Роналду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/62e/7c0/5c962e7c07e5e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/62e/7c0/5c962e7c07e5e.png 2019-03-23T15:10:00+02:00 Футбол Виктория Коноплянка гуляет по Королевской аллее, а Роксана Малиновская принимает солнечные ванны

Жены украинских футболистов показали, чем занимаются в то время, как их мужья играют в Португалии и готовятся к следующему отборочному матчу против Люксембурга.

Например, супруга вингера нашей сборной Евгения Коноплянки Виктория в красной джинсовке и белом топе прогулялась по Königsallee в Дюссельдорфе. Королевская аллея – это одна из самых богатых улиц немецкого города с эксклюзивными магазинами, галереями, барами и уличными кафе, ведущая до придворного сада (Hofgarten). Местные называют этот бульвар просто – "Кё".

Виктория Коноплянка. Фото Instagram

Выложив свое фото с бульвара "Кё" в Instagram, Виктория Коноплянка собрала море восторженных отзывов:

Куколка!

Капец, какая же ты красивая!

Слишком шикарная!

В то же время жена полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского Роксана прилетела в Лиссабон, чтобы поддержать своего супруга в матче с португальцами. Судя по фото с Instagram игрока, они успели мельком повстречаться перед игрой. Роксана поселилась в другом отеле Лиссабона, где успела покупаться в бассейне инфинити и принять солнечные ванны. А затем уже отправилась непосредственно на стадион поболеть за мужа. Что ж, ее поддержка оказалась нелишней – украинцы добыли неожиданную ничью против чемпионов Европы на их поле.

Роксана и Руслан Малиновские перед игрой с Португалией. Фото Instagram

Роксана Малиновская в своем отеле. Фото Instagram

Роксана Малиновская на матче с Португалией. Фото Instagram

Как сообщалось ранее, Украина выстояла против Роналду.

Также сообщалось, что Шевченко разобрал матч с Португалией по полочкам.

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