Чем занимаются жены футболистов сборной Украины, пока их мужья играют против Роналду
Виктория Коноплянка гуляет по Королевской аллее, а Роксана Малиновская принимает солнечные ванны
Жены украинских футболистов показали, чем занимаются в то время, как их мужья играют в Португалии и готовятся к следующему отборочному матчу против Люксембурга.
Например, супруга вингера нашей сборной Евгения Коноплянки Виктория в красной джинсовке и белом топе прогулялась по Königsallee в Дюссельдорфе. Королевская аллея – это одна из самых богатых улиц немецкого города с эксклюзивными магазинами, галереями, барами и уличными кафе, ведущая до придворного сада (Hofgarten). Местные называют этот бульвар просто – "Кё".
Виктория Коноплянка. Фото Instagram
Выложив свое фото с бульвара "Кё" в Instagram, Виктория Коноплянка собрала море восторженных отзывов:
- Куколка!
- Капец, какая же ты красивая!
- Слишком шикарная!
В то же время жена полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского Роксана прилетела в Лиссабон, чтобы поддержать своего супруга в матче с португальцами. Судя по фото с Instagram игрока, они успели мельком повстречаться перед игрой. Роксана поселилась в другом отеле Лиссабона, где успела покупаться в бассейне инфинити и принять солнечные ванны. А затем уже отправилась непосредственно на стадион поболеть за мужа. Что ж, ее поддержка оказалась нелишней – украинцы добыли неожиданную ничью против чемпионов Европы на их поле.
Роксана и Руслан Малиновские перед игрой с Португалией. Фото Instagram
Роксана Малиновская в своем отеле. Фото Instagram
Роксана Малиновская на матче с Португалией. Фото Instagram
Как сообщалось ранее, Украина выстояла против Роналду.
Также сообщалось, что Шевченко разобрал матч с Португалией по полочкам.
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