"Мы не дали забить чемпионам Европы!": Шевченко разобрал по полочкам матч с Португалией

Главный тренер сборной Украины оценил, насколько Коноплянка и Марлос справились с новой ролью в команде

Андрей Шевченко. Фото: AFP

"Мы не дали забить чемпионам Европы!": Шевченко разобрал по полочкам матч с Португалией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/5ef/454/5c95ef4547536.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/5ef/454/5c95ef4547536.png 2019-03-23T10:37:13+02:00 Футбол Главный тренер сборной Украины оценил, насколько Коноплянка и Марлос справились с новой ролью в команде

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями от матча с Португалией. Напомним, первая игра нашей команды в отборе на Евро-2020 в Лиссабоне против действующих чемпионов Европы завершилась вничью – 0:0.

Несмотря на 18 угловых и 17 ударов, Криштиану Роналду и его партнеры по сборной Португалии не смогли пробить вратаря сборной Украины Андрея Пятова.

"Мы сегодня не дали забить чемпионам Европы у себя дома - я считаю, это отличный результат, – заявил Андрей Шевченко. – Португалия очень хорошо перестраивалась, очень хорошо прессинговала. Я доволен своей командой на 80%. Очень важна была командная игра. Сегодня вся команда отработала больше, чем на 100%. Я очень доволен всеми футболистами. Те игроки, которые вышли на замену, отыграли очень хорошо. Миколенко? Он справился с задачей, которую перед ним поставили. В "Динамо" он показывает очень хороший футбол".

О МАТВИЕНКО В ЦЕНТРЕ ЗАЩИТЫ

"Если вы следили за карьерой Матвиенко на протяжении последних двух лет, то могли сделать вывод, что этот парень - универсальный исполнитель. Он может играть в обороне как слева, так и в центре. Иногда, когда это было нужно, он играл даже справа. И всякий раз хорошо справлялся с возложенными на него функциями. Это здорово – иметь в составе своей команды таких разносторонних футболистов".

О КОНОПЛЯНКЕ И МАРЛОСЕ

"Как Коноплянка, так и Марлос имели сегодня функции не атакующих полузащитников, а обороняющихся полузащитников – в первую очередь, им нужно было закрывать большое пространство поля, перекрывать линии передач. И ребята справились с этим очень хорошо".

ОБ ИГРЕ С ЛЮКСЕМБУРГОМ В ПОНЕДЕЛЬНИК

"Ребята, которые сегодня с Португалией не играли, сейчас остались на поле и тренируются. Завтра мы проведем утреннюю тренировку, восстановительные мероприятия, а во второй половине дня улетаем в Люксембург. Конечно, мы знаем результат, с которым сегодня сыграл Люксембург, так что едем к лидеру группы. Поэтому нас ждет важная игра, и мы обязаны серьезно к ней готовиться. Только что в раздевалке я сказал ребятам, что матч с Португалией надо поскорее забывать, побыстрее восстанавливать силы и готовиться к важнейшему матчу с Люксембургом. Однозначно, будут замены. Будем анализировать, изучать состояние футболистов, но сразу говорю, что замены будут. Ротации не избежать", – заключил Шевченко.

Как сообщалось ранее, у нашей отборочной группы – сенсационный лидер: Люксембург - круче Шевы и Роналду.

Также сообщалось, что болельщики могут выбрать лучшего и худшего игрока нашей сборной в матче с Португалией.

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Источники: Dynamo.kiev.ua , Канал Футбол Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.