Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Мы не дали забить чемпионам Европы!": Шевченко разобрал по полочкам матч с Португалией

Сегодня, 10:37

Главный тренер сборной Украины оценил, насколько Коноплянка и Марлос справились с новой ролью в команде

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко. Фото: AFP
"Мы не дали забить чемпионам Европы!": Шевченко разобрал по полочкам матч с Португалией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/5ef/454/5c95ef4547536.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/5ef/454/5c95ef4547536.png Футбол Главный тренер сборной Украины оценил, насколько Коноплянка и Марлос справились с новой ролью в команде

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями от матча с Португалией. Напомним, первая игра нашей команды в отборе на Евро-2020 в Лиссабоне против действующих чемпионов Европы завершилась вничью – 0:0. 

Несмотря на 18 угловых и 17 ударов, Криштиану Роналду и его партнеры по сборной Португалии не смогли пробить вратаря сборной Украины Андрея Пятова.

"Мы сегодня не дали забить чемпионам Европы у себя дома - я считаю, это отличный результат, – заявил Андрей Шевченко. – Португалия очень хорошо перестраивалась, очень хорошо прессинговала. Я доволен своей командой на 80%. Очень важна была командная игра. Сегодня вся команда отработала больше, чем на 100%. Я очень доволен всеми футболистами. Те игроки, которые вышли на замену, отыграли очень хорошо. Миколенко? Он справился с задачей, которую перед ним поставили. В "Динамо" он показывает очень хороший футбол".

О МАТВИЕНКО В ЦЕНТРЕ ЗАЩИТЫ

"Если вы следили за карьерой Матвиенко на протяжении последних двух лет, то могли сделать вывод, что этот парень - универсальный исполнитель. Он может играть в обороне как слева, так и в центре. Иногда, когда это было нужно, он играл даже справа. И всякий раз хорошо справлялся с возложенными на него функциями. Это здорово – иметь в составе своей команды таких разносторонних футболистов".

О КОНОПЛЯНКЕ И МАРЛОСЕ

"Как Коноплянка, так и Марлос имели сегодня функции не атакующих полузащитников, а обороняющихся полузащитников – в первую очередь, им нужно было закрывать большое пространство поля, перекрывать линии передач. И ребята справились с этим очень хорошо".

ОБ ИГРЕ С ЛЮКСЕМБУРГОМ В ПОНЕДЕЛЬНИК

"Ребята, которые сегодня с Португалией не играли, сейчас остались на поле и тренируются. Завтра мы проведем утреннюю тренировку, восстановительные мероприятия, а во второй половине дня улетаем в Люксембург. Конечно, мы знаем результат, с которым сегодня сыграл Люксембург, так что едем к лидеру группы. Поэтому нас ждет важная игра, и мы обязаны серьезно к ней готовиться. Только что в раздевалке я сказал ребятам, что матч с Португалией надо поскорее забывать, побыстрее восстанавливать силы и готовиться к важнейшему матчу с Люксембургом. Однозначно, будут замены. Будем анализировать, изучать состояние футболистов, но сразу говорю, что замены будут. Ротации не избежать", – заключил Шевченко.

Как сообщалось ранее, у нашей отборочной группы – сенсационный лидер: Люксембург - круче Шевы и Роналду.

Также сообщалось, что болельщики могут выбрать  лучшего и худшего игрока нашей сборной в матче с Португалией.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Андрей Шевченко, Сборная Украины, сборная Португалии, Евро-2020, сборная Люксембурга

Вы сейчас просматриваете новость " "Мы не дали забить чемпионам Европы!": Шевченко разобрал по полочкам матч с Португалией". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Dynamo.kiev.ua , Канал Футбол

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Болгария с помощью пенальти спасается в матче с Черногорией в отборе на Евро-2020

Вчера, 22:48

Оба гола были забиты во втором тайме, хозяева отыгрались благодаря пенальти

На фартовый Люксембург с нефартовым арбитром: судейское назначение на следующий матч Украины

Вчера, 15:48

Матч второго тура отбора на Евро-2020 обслужит финская бригада арбитров

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно

Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть

Почему не стоит выбрасывать косточку от авокадо

Пиарное самоубийство Гладковских

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

С вещами на выход: власти планируют сносить "хрущевки"

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру
Загрузка...

Украина сыграла вничью с чемпионами Европы: Криштиану Роналду не пробил Пятова

Вчера, 23:44

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Лиссабона и видеоповторами голов

Шевченко против чемпионов Европы: где смотреть матч Португалия – Украина

Вчера, 20:48

Список трансляций отборочного матча к Евро-2020 на стадионе "Да Луж" на ТВ и в интернете

Шева как Блохин: три причины, почему сборная Украины выйдет на Евро-2020 с первого места

Вчера, 08:54

15 лет назад мы это уже проходили: такого же статуса тренер и того же калибра – соперники

Румынские СМИ ополчились на Луческу после его слов о Лобановском

20 марта, 13:19

Мистера удивило шестое место украинца в списке лучших тренеров в истории футбола

Подросток, выживший Ярмоленко из Германии, поиздевался над вратарем сборной Англии

20 марта, 12:04

18-летний Джейдон Санчо унизительным образом забил пенальти голкиперу своей национальной команды

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»