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Чемпион мира хвастался перед одноклубниками, что у него с Памелой Андерсон было 12 раз за ночь

13 июня, 15:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

А после расставания Памела обвинила его в измене и назвала монстром

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами рассказывал бывшим одноклубникам по российскому клубу "Сочи" о своем романе с известной актрисой Памелой Андерсон и хвастался, что у них был секс по 12 раз за ночь. Об этом рассказал футболист с уголовным прошлым Александр Кокорин в эфире канала Александра Алиева в Youtube.

"Я познакомился с Рами давно, когда он как раз был с Памелой. В "Сочи" он приехал уже без нее. Он много чего рассказывал. Многих интересовало, как она в постеле. Рами сказал, что она лучшая женщина в его жизни. У него с ней было за ночь 12 раз. Представляешь, что она творила?" – заявил Кокорин.

Рами встречался со знаменитой голливудской актрисой Памелой Андерсон. Дело шло к свадьбе, но неожиданно пара рассталась, а немного позже девушка рассказала подробности расставания. Оказалось, что Рами изменял Памеле и даже избивал ее.

Памела Андерсон и Адиль Рами

Памела Андерсон и Адиль Рами / Фото: Getty Images

"Последние два с лишним года моей жизни были сплошной ложью. Меня обманывали, заставляли думать, что у нас большая любовь… Я подавлена тем, что выяснила за последние дни. Он жил двойной жизнью. Он врал всем. Как это возможно – вот так контролировать сердца и умы двух женщин. Я уверена, что были и другие. Он просто монстр", – гневно написала Андерсон.

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Отметим, что Рами перешел в Сочи в феврале этого года, но уже покинул команду, так не сыграв за нее ни одного матча. Предыдущим клубом Рами был турецкий "Фенербахче". Также за свою карьеру он успел поиграть за "Лилль", "Валенсию", "Милан", "Севилью" и "Марсель". Он становился чемпионом и обладателем Кубка Франции в составе "Лилля", а с "Севильей" побеждал в Лиге Европы, Суперкубке УЕФА и Суперкубке Испании.

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футболист Памела Андерсон Адиль Рами Александр Кокорин

Источник: Сегодня|Спорт

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