Чемпион мира по футболу Андре Шюррле неожиданно завершил карьеру в 29 лет

Повесить бутсы на гвоздь знаменитого немца заставили провалы, которые становились "все глубже и глубже"

Чемпион мира-2014 в составе сборной Германии Андре Шюррле неожиданно завершил игровую карьеру. Знаменитый полузащитник, накануне разорвавший контракт с дортмундской "Боруссией", решил повесить бутсы на гвоздь в 29 лет. В "Боруссии" он был одним из самых высокооплачиваемых игроков с зарплатой 7 млн евро в год.

"Это решение зрело во мне на протяжении долгого времени. Больше я не нуждаюсь в аплодисментах. Провалы становились все глубже и глубже, а проблески появлялись все реже и реже. Нужно всегда играть определенную роль, чтобы выжить в бизнесе, иначе потеряешь работу и не получишь новую. Значение имеет только игра", – отметил Андре Шюррле, комментируя решение завершить карьеру изданию Spiegel

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"Я ухожу из профессионального футбола. От своего лица и лица своей семьи хочу поблагодарить всех, кто был частью этих выдающихся лет. Сейчас я готов и открыт ко всем прекрасным возможностям, которые передо мной появляются", – добавил у себя в Instagram Шюррле

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Андре Шюррле / Фото: Getty Images

Отметим, что именно с передачи Андре Шюррле Марио Гетце забил победный гол сборной Германии в финале чемпионата мира-2014 с Аргентиной. Также с национальной командой он завоевал "бронзу" украинско-польского Евро-2012.

Что касается выступлений на клубном уровне, то с "Челси" он стал чемпионом Англии в сезоне-2014/15, дважды выигрывал Кубок Германии (с "Боруссией" Дортмунд и "Вольфсбургом"). Также Андре выступал за "Майнц", "Фулхэм", "Байер". А в последнем сезоне на правах аренды Шюррле играл в московском "Спартаке".

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Добавим, что во время весенней паузы в соревнованиях, связанной с коронавирусом, когда вылететь из Москвы было крайне сложно, именно Шюррле организовал легионерам "Спартака" эвакуацию на частном самолете.

Смотрите, как забивал Андре Шюррле

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