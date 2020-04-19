Эвакуация из Москвы: чемпион мира Шюррле на частном самолете увез из России тренера и звезд "Спартака"

Немецкий полузащитник московского "Спартака", чемпион мира-2014 Андре Шюррле организовал для главного тренера российской команды немца Доменико Тедеско и нескольких одноклубников рейс частного самолета из России в Германию. Регулярные рейсы, на которые купили билеты Тедеско и тренер вратарей Макс Урванчки, были отменены из-за коронавируса. Ранее "Спартак" срезал игрокам зарплаты из-за пандемии.
"Мы обратились в немецкое посольство, там нам дали телефон горячей линии, но в итоге нам помочь не смогли", – рассказал Урванчки.
Вместе с Шюррле и Тедеско на частном самолете полетели француз Самюэль Жиго, чех Алекс Крал и нидерландец Гус Тиль. По словам Урванчки, самолет, на котором должны были полететь спартаковцы, полтора часа стоял на взлетной полосе с работающими турбинами, так как экипаж не мог получить разрешения на взлет. "Незадолго до полуночи нас выпустили, и в два часа ночи мы сели в Берлине", – рассказал тренер.
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Отметим, что болельщики "Спартака" на случившееся отреагировали с иронией. Вот их комментарии:
- А вы говорили, Шюррле бесполезный игрок.
- Похищение "деревьев".
- Клоуны Федуна уехали домой.
- Про эту операцию снимут фильм "Побег из свинарника".
Смотрите, как забивает Андре Шюррле
Ранее мы писали, что российский сборник нарушил карантин ради внучки Ельцина: 30-летний нападающий "Сельты" Федор Смолов покинул Испанию, чтобы в РФ отметить совершеннолетие своей невесты Марии Юмашевой.
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