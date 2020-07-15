Дортмундская "Боруссия" бесплатно отпустила футболиста с астрономической зарплатой

Даже за "смешные" 2 миллиона евро желающих купить у "шмелей" чемпиона мира-2014 не нашлось

Дортмундская "Боруссия" на своем официальном сайте объявила о расставании с чемпионом мира-2014 – немецким полузащитником Андре Шюррле, в ходе нынешнего сезона выступавшего на правах аренды за московский "Спартак". Контракт с 29-летним футболистом, который был рассчитан до лета 2021 года, расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Реклама

Читайте также: Отец пригрозил звездному футболисту дортмундской "Боруссии" топором

Ранее сообщалось, что "Боруссия" хочет расстаться с Шюррле, снизив ценник на него до 2 млн евро. Но желающих приобрести игрока даже за такую сумму не нашлось. В итоге звездный футболист покинул Дортмунд бесплатно.

Отметим, что стремление немецкого клуба продать полузащитника в первую очередь было продиктовано его зарплатой, слишком тяжелой для бюджета дортмундцев. Андре получал порядка 7 млн евро в год и являлся одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Андре Шюррле перешел в "Боруссию" в 2016 году из "Вольфсбурга". До того немец защищал цвета "Челси", "Байера" и "Майнца". Не став основным игроком в Дортмунде, Андре сперва ушел в аренду в "Фулхэм", после чего Шюррле поиграл в "Спартаке".

Реклама

Андре Шюррле / Фото: Getty Images

"Оглядываясь назад, хочу сказать, что это было время взлетов и падений, а также большого количества полезного опыта, как в спорте, так и особенно в личной жизни. Я благодарю менеджеров "Боруссии" и желаю клубу и его особенным болельщикам всего наилучшего в будущем", – отметил Андре Шюррле

Отметим, что во время весенней паузы в соревнованиях, связанной с коронавирусом, когда вылететь из Москвы было крайне сложно, именно Шюррле организовал легионерам "Спартака" эвакуациюна частном самолете.

Смотрите, как Шюррле забивал за "Боруссию"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама