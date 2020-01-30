Чемпион мира по футболу завершает карьеру в 41 год

Лусио / Фото: UEFA.com

Реклама

Знаменитый бразильский защитник Лусио объявил о том, что он ставит бутсы на полку и завершает карьеру футболиста. 41-летний спортсмен сам рассказал в соцсетях о том, что прощается футболом, по крайней мере, в качестве игрока. Ранее мы писали, что француз Патрис Эвра завершил карьеру.

Лусио поведал, что отдал футболу 22 года на профессиональном уровне, но пришел день прощания. При этом он поблагодарил Бога и семью.

INSTAGRAM

В Европу Лусио перебрался в возрасте 22 лет и выступал в Германии за леверкузенский "Байер" и "Баварию", после чего играл в Италии за "Интер" и "Ювентус". В возрасте 34 лет он вернулся в Бразилию, откуда успел еще съездить в 2015-16 гг. в Индию, где выступал за "Гоа". В 2019 года защитник заканчивал карьеру на Родине в команде "Бразильенсе".

Читайте о том, что "Барселона" готовится купить Виллиана у "Челси". Бывшего игрока "Шахтера" оценивают в 25 "лимонов".

Со сборной Бразилии Лусио выиграл чемпионат мира 2002 года, который проходит в Японии и Корее. Также с национальной командой он побеждал на Кубке Конфедераций в 2005 и 2009 годах.

Смотрите обзор товарищеского матча 2019 года Чехия – Бразилия

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама