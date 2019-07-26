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Чемпион мира покинул Европу ради бывшей команды Марадоны

26 июля, 10:56

Итальянский ветеран всю свою предыдущую карьеру провел в "Роме"

Даниэле Де Росси
Даниэле Де Росси. Фото: AFP

Бывший полузащитник итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси официально стал игроком аргентинской "Боки Хуниорс", сообщает официальный сайт аргентинского клуба. Условия сделки пока не известны. Отметим, что 36-летний футболист перебрался в "Боку Хуниорс" на правах свободного агента.

Де Росси дебютировал за "Рому" в 2002 году и провел всю карьеру в римском клубе. Он провел за клуб 615 матчей и занимает второе место в списке гвардейцев "Ромы", уступая только легендарному одноклубнику Франческо Тотти (786), который завершил карьеру два года назад.

За 17 лет в составе "волков" полузащитник стал обладателем трех трофеев – двух Кубков Италии и одного Суперкубка страны. Также Даниэле является чемпионом мира 2006 года со сборной Италии.

Ранее мы писали, что "Рома" разгромила соперника 12:0, но Паулу Фонсека остался недоволен. Португальский тренер надеется, что игроки смогут переносили его идеи на футбольное поле.

Напомним, что Паулу Фонсека получил от "Шахтера" оригинальную футболку. Палкин вручил Фонсеке именную футболку клуба с цифрой 139, которая символизирует количество матчей, проведенных у руля "оранжево-черных".


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Тег футбол, чемпионат Аргентины, Бока Хуниорс, Даниэле Де Росси

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Источники:

Сегодня|Спорт , Футбол на Куличках

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