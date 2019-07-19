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"Рома" разгромила соперника 12:0. Фонсека остался недоволен

19 июля, 10:32

Португальский тренер надеется, что игроки смогут переносили его идеи на футбольное поле

Паулу Фонсека. Фото: ФК "Рома"
Паулу Фонсека. Фото: ФК "Рома".

Итальянская "Рома" в контрольном матче разгромила команду четвертой оп силе лиги страны "Сапиенцу" со счетом 12:0. Тем не менее, новый главный тренер команды португалец Паулу Фонсека не совсем доволен игрой своей команды. Напомним, Фонсека ушел из "Шахтера" летом, а на его место пришел Луиш Каштру.

Для меня важно, чтобы игроки переносили мои идеи на футбольное поле. Сегодня я увидел зачатки игры, которую хочу видеть. Но нам еще предстоит над многим работать. Футболисты хорошо поработали в матче. Уверен, что мы сможем добиться нового стиля игры", – цитирует слова итальянца Roma TV.

Напомним, что Паулу Фонсека получил от "Шахтера" оригинальную футболку. Палкин вручил Фонсеке именную футболку клуба с цифрой 139, которая символизирует количество матчей, проведенных у руля "оранжево-черных".

"Очень сложно покидать "Шахтер", быть здесь и ощущать, что это последний день, и я должен попрощаться с каждым… Я провел три прекрасных, счастливых года. Игроки, работники клуба и болельщики – в моем сердце. Люди в Украине очень помогали мне, я постоянно ощущал их поддержку и уважение, за что хочу поблагодарить. "Шахтер" – великолепный клуб! Я желаю "Шахтеру" и его болельщикам всего самого лучшего", – сказал Фонсека после ухода из "Шахтера".


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Тег футбол, товарищеский матч, Рома Италия, Паулу Фонсека

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Источники:

Сегодня|Спорт , ua-football

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