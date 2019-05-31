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Чемпион Венгрии усилился игроком "Шахтера"

31 мая, 14:44

Александр Зубков будет играть под руководством Сергея Реброва

Александр Зубков. Фото: ФК "Ференцварош"
Александр Зубков. Фото: ФК "Ференцварош".

Полузащитник донецкого "Шахтера" Александр Зубков перешел в "Ференцварош", сообщает официальный сайт венгерского клуба. Вингер присоединился к новой команде на правах годичной аренды. Соглашение между клубами также предусматривает опцию выкупа.

Напомним, что "Ференцварош" возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, а в составе команды играет экс-хавбек "Зари" Игорь Харатин. В прошлом сезоне за венгерский клуб также выступал и бывший футболист "Шахтера" Иван Петряк, но месяц назад он перешел в "МОЛ Види".

Добавим, что 22-летний Александр Зубков в текущем сезоне играл на правах аренды за "Мариуполь". На его счету 8 голов и 4 результативных передачи в 22 матчах. Действующий контракт полузащитника с "Шахтером" рассчитан до июня 2022 года.

В последнем туте чемипоната Украины Зубков помог "Мариуполю" обыграть "Зарю" и занять четвертое место в Премьер-лиге, забив красивый гол ножницами.

Сегодня стало известно, что "Мариуполь" продлил контракт с главным тренером Александром Бабичем, который во втором сезоне подряд вывел команду в Лигу Европы.

Напомним, что "Заря" разорвала контракт с Юрием Вернидубом по обоюдному согласию. Многолетний наставник назвал завершившийся сезон худшим в карьере.

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Тег Шахтер Донецк, ФК Мариуполь, Ференцварош, чемпионат Венгрии, Александр Зубков

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