В ожидании великого рекорда: "ПСЖ" готов оторваться от "Тоттенхэма"

Сегодня, 21:29

Парижанам сегодня нужно обыгрывать "Лилль", чтобы войти в историю

Перед матчем с &quot;Лиллем&quot; босы &quot;ПСЖ&quot; уже в предвкушении рекорда и в отличном настроении. Фото AFP
Перед матчем с "Лиллем" босы "ПСЖ" уже в предвкушении рекорда и в отличном настроении. Фото AFP

Сегодня у футболистов "ПСЖ" появился великолепный шанс войти в историю и установить новый рекорд для топ-5 европейских чемпионатов. Для этого нужно в стартовом матче 12-го тура с "Лиллем", который сегодня, 2 ноября, начнется в 21:30 по киевскому времени в Париже, выиграть с любым счетом. Хотя сделать это будет непросто, учитывая, что соперник занимает второе место в турнирной таблице.

Все дело в том, что "ПСЖ" со старта чемпионата Франции выиграл во всех 11-ти турах и повторил достижение "Тоттенхэма" полувековой давности, датированное сезоном-1960/1961. У подопечных тренера Томаса Тухеля появилась уникальная возможность, и они об этом прекрасно знают. Информация о серии фигурирует даже в бразильских СМИ, которые, ясное дело, в первую очередь связывают рекорд с именем Неймара.

Сегодня же появилась информация о том, что итальянский хавбек французского "ПСЖ" Марко Верратти был арестован в ночь со вторника на среду за езду в нетрезвом виде.

Сложно сказать, что будет по итогам сезона, но сейчас в Париже явно довольны тем, кого именно выбрали в преемники Унаи Эмери.
чемпионат Франции, псж, Тоттенхэм, рекордная серия

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Сегодня|Спорт

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