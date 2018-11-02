В ожидании великого рекорда: "ПСЖ" готов оторваться от "Тоттенхэма"

Сегодня у футболистов "ПСЖ" появился великолепный шанс войти в историю и установить новый рекорд для топ-5 европейских чемпионатов. Для этого нужно в стартовом матче 12-го тура с "Лиллем", который сегодня, 2 ноября, начнется в 21:30 по киевскому времени в Париже, выиграть с любым счетом. Хотя сделать это будет непросто, учитывая, что соперник занимает второе место в турнирной таблице.

Все дело в том, что "ПСЖ" со старта чемпионата Франции выиграл во всех 11-ти турах и повторил достижение "Тоттенхэма" полувековой давности, датированное сезоном-1960/1961. У подопечных тренера Томаса Тухеля появилась уникальная возможность, и они об этом прекрасно знают. Информация о серии фигурирует даже в бразильских СМИ, которые, ясное дело, в первую очередь связывают рекорд с именем Неймара.

Сегодня же появилась информация о том, что итальянский хавбек французского "ПСЖ" Марко Верратти был арестован в ночь со вторника на среду за езду в нетрезвом виде.

Сложно сказать, что будет по итогам сезона, но сейчас в Париже явно довольны тем, кого именно выбрали в преемники Унаи Эмери.