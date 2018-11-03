Четко, как в аптеке: соперник "Шахтера" разорвал "фармацевтов" на их поле

"Хоффенхайм" забил четыре мяча в ворота "Байера" и пропустил только один

В 10-м туре чемпионата Германии сегодняшний поединок в Леверкузене с участием соперника "Шахтера" в групповом раунде Лиги чемпионов – "Хоффенхайма" – для украинских болельщиков стоял особняком. Хотя подопечные Юлиана Нагельсманна и не входят в список топ-авторитетов Бундеслиги, ситуация подталкивает к более тщательному анализу их выступления.

Выездной матч с "Байером" обещал быть непростым, учитывая тяжелое турнирное положение "фармацевтов". Но на выходе получилась убедительная победа – 4:1. Ударный матч провели бразильский форвард Жоэлинтон и итальянский полузащитник Грифо. Первый забил два мяча, второй отдал две результативные передачи, плюс исполнил пенальти.

Теперь "Хоффенхайм", набрав 16 очков, подтянулся к плотной группе лидеров.

"Байер" – "Хоффенхайм" – 1:4

Голы: Беллараби (30) – Нельсон (19), Жоэлинтон (34, 73), Грифо (49, с пенальти).

"Байер": Градецки – Та, С.Бендер (Баумгартлингер, 46), Едвай – Вайзер, Хавертц, Л.Бендер, Венделл – Беллараби (Бэйли, 39), Брандт (Паулиньо, 67) – Фолланд.

"Хоффенхайм": Бауманн – Нуху, Фогт (Бичакчич, 59), Акпогума – Кадержабек, Нордтвейт, Гриллитч, Шульц – Грифо (Биттенкурт, 78) – Жоэлинтон, Нельсон (Белфодил, 64).

В прошлом туре соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов – немецкий "Хоффенхайм" – на своем поле разгромил "Штутгарт" с обидным счетом 4:0.

Тем временем сегодня "Шальке" со счетом 3:1 обыграл "Ганновер" без помощи украинского полузащитника Евгения Коноплянки.

А вчера из Германии прилетела сенсационная новость. Немецкий Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks проинформировал, что 11 топ-клубов Европы по инициативе "Баварии" создали проект новой Суперлиги.