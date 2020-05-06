"Вы нас не так поняли": чемпионат Германии по футболу таки может вернуться уже 15 мая

Пока что не всем ясно, как трактовать заявление канцлера Германии о двухнедельном карантине

Похоже, что немецкая Бундеслига таки станет первым национальным чемпионатом Европы, который возобновится после паузы из-за пандемии коронавируса. Рестарт чемпионата Германии по-прежнему планируется на 15 мая, хотя сегодня утром британская газета Daily Mail сообщила, что канцлер отложила возвращение чемпионата Германии до 22 мая.

Судя по всему, возникли разночтения по понятию двухнедельной изоляции для всех футболистов и участников турнира. Позже в среду журналист издания The Athletic Рафаэль Хонигштайн уточнил, что термин "двухнедельный карантин" в новой версии постановления правительства отсутствует

Считается, что одной недели с нынешнего момента, по мнению врачей, будет достаточно. Так что Бундеслига намерена продолжить сезон 2019/2020, как и анонсировалось ранее, в пятницу – 15 мая.

Реклама

Читайте также, что "Бавария" договорилась с молодым талантом "Манчестер Сити", который ссорился с Гвардиолой.

Смотрите, как одна из лучших команд Германии, дортмундская "Боруссия" обыгрывала "ПСЖ" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама