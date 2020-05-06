Да что ж такое! Канцлер Германии вновь отложила возвращение футболистов к игре

Еще вчера ожидалось, что Германия станет первой, кому разрешат возобновить чемпионат. Несмотря на пандемию коронавируса, спортивные мероприятия пытаются вернуться на арены, хотя, как видим, это не так просто. Клубы Бундеслиги начали тренировки еще в первой половине апреля, а дать рестарт сезону 2019/2020 собирались 9 мая. Правда, затем возобновление чемпионата перенесли на 15 мая.

Однако сегодня на заседании немецкого правительства канцлер Ангела Меркель отложила продолжение чемпионата, как минимум, до 22 мая. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на свои источники. Причиной второго переноса стало требование ко всем футболистам лиги пройти двухнедельный карантин. Тем более во вторник в "Боруссии" из Менхенгладбаха нашли двоих с коронавирусом.

А перед этим в понедельник появилась информация, что игроки и сотрудники чемпионата Германии в общей сложности сдали 1724 теста, 10 из которых показали положительный результат. Немецкие власти боятся спровоцировать новую волну коронавируса, поэтому решили перестраховаться.

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