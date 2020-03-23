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Чемпионат Испании приостановили на неопределенный срок

23 марта, 14:07

Максим Перепелица

Все профессиональные футбольные лиги Испании отправились на бессрочный карантин

В высшем футбольном дивизионе Испании по футболу — Ла Лиге, а также в турнирах рангом ниже, продлен карантин на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги. Если 12 марта чемпионат Испании приостанавливали на 2 недели, то сейчас возможные даты возобновления соревнований даже не называют — пауза бессрочная, пока дальнейшие распоряжения не поступят от правительства Испании. Сделано это будет тогда, когда обстановка в стране не будет представлять риска для здоровья людей. Смотрите список футболистов, заразившихся коронавирусом.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. За это время случаи заражения выявлены в 192 странах.

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Как мы писали ранее, Месси и другие лидеры "Барселоны" не против потерять часть зарплаты из-за паузы в сезоне, связанной с коронавирусом. Об этом они заявили на встрече с руководством каталонского клуба.

Как не стать заложником собственного страха во время коронавируса

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чемпионат Испании коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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