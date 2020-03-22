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Игроки "Барселоны" не против потерять часть зарплаты ради выгоды для клуба

22 марта, 12:37

Максим Перепелица

Футболисты с пониманием отнеслись к предложению

Футболисты "Барселоны" провели встречу с президентом клубом Хосепом Бартомеу и обсудили возможное снижение заработной платы в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что игроки каталонского клуба с пониманием отнеслись к предложению, посчитав его разумным в текущих условиях. Топ-клубы надеются, что УЕФА и ФИФА могут принять решение, которое позволит сократить убытки клубов.

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После 27 туров чемпионата Испании "Барселона" идет на первом месте в таблице, набрав 58 очков. Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию коронавируса пандемией. На данный момент в Испании инфицированы более 25 тысяч человек, погиб 1 381 человек.

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Также мы рассказывали, что Неймар все еще хочет вернуться в "Барселону" – игрок нашел особые "рычаги давления". Бразильский игрок готов давить на руководство "ПСЖ" ради возвращения в Испанию.

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Барселона чемпионат Испании коронавирус

Источник: El Mundo Deportivo

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