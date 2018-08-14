Чемпионат Италии начнется с минуты молчания

Сегодня, 22:16

В память о погибших в результате обрушения моста в Генуе все матчи первого тура Серии А начнутся с минуты молчания

В Генуе обрушился мост. Фото AFP
В Генуе обрушился мост. Фото AFP

Все матчи первого тура чемпионата Италии по футболу начнутся с минуты молчания в память о погибших при обрушении моста в Генуе. По информации Football Italia, Федерация футбола Италии распорядилась начать все ближайшие спортивные события, в том числе игры стартового тура Серии А, с минуты молчания. Отмечается, что все участники и делегаты матчей выйдут на поле в траурных повязках. Новый сезон чемпионата Италии откроется 18 августа матчем "Кьево" – "Ювентус", который пройдет на стадионе "Марк Антонио Бентегоди" в Вероне.

Автомобильный мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился во вторник около полудня. По последним данным, число погибших при обрушении конструкции достигло 35 человек.

Ранее стало известно, что игрок футбольного клуба "Дженоа" Доменико Кришито проехал по виадуку за 10 минут до того, как он рухнул.

Ранее стало известно, что зрителям покажут видеоповторы для арбитров в чемпионате Италии. Они будут показаны лишь только после того, как судья уже принял свое решение.
мост, чемпионат Италии, Генуя

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Источники:

Сегодня|Спорт, Football Italia

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