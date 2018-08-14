Обрушение моста в Генуе: количество погибших возросло до 30 человек

Сегодня, 18:53

Утром вблизи Генуи обрушился автомобильный мост, по которому проходит скоростная автомагистраль

Количество погибших в результате обрушения автомобильного моста возле итальянской Генуи составило уже 30 человек. Об этом пишет Reuters.

"Около 30 человек погибли и многие другие серьезно пострадали", – отметил вице-премьер министр Маттео Сальвини.

Ранее глава региона Лигурия Джованни Тоти сообщил о 22 погибших, однако подчеркнул, что эта цифра может существенно вырасти. 

Как сообщалось, во вторник в Генуе обвалился автомобильный мост, по которому проходит автострада. Уже подтверждена информация о более 20 погибших.

Весь мир обошло фото грузовика, который успел остановиться прямо перед обвалом. В то же время, неизвестно, идет ли речь о водителе именно этого авто, ведь рядом с зоной трагедии было много автомобилей.

Напомним, местные власти проверяет версию о молнии. Известно, что на момент трагедии в Генуе шел дождь.

Часть моста Моранди длиной около 100 метров обвалилась сегодня около полудня. По предварительным данным, упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Трасса А10, на которой находится мост, перекрыта. Мост Моранди построенный в 1960-х годах к западу от центра Генуи. Его длина составляет 1182 метра, высота – 90 метров.
Италия, мост, падение, погибшие

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: AFP

Обрушение моста в Генуе: количество погибших возросло

Сегодня, 16:29

В результате инцидента погибли уже 22 человека

Евросоюз

Фото: twitter.com/farmaciaserrage

В итальянской Генуе рухнул мост: десятки погибших

Сегодня, 14:45

Причины инцидента пока неизвестны
Загрузка...

Евросоюз

Фото: AFP

Обрушение моста в Генуе: появились новые подробности

Сегодня, 15:40

В момент падения на мосту находились как минимум 20 машин

Россия

Фото: Скриншот

Не раскрылся парашют: в Татарстане погибли два опытных спортсмена

21 Мая, 16:34

Всего прыжок совершали семь человек, у двоих из них переплелись парашюты

Евросоюз

Эмманюэль Макрон. Фото: AFP

Конфликт Италии и Франции продолжается, Рим ждет извинений Макрона

14 Июня, 11:14

Макрон ранее заявил, что считает циничными и безответственными действия итальянского правительства

Евросоюз

Фото: AFP

Будто молния ударила: очевидец рассказал, как падал мост в Генуе

Сегодня, 17:46

На момент трагедии шел дождь, проверяется версия об ударе молнии
Загрузка...