Обрушение моста в Генуе: количество погибших возросло до 30 человек

Количество погибших в результате обрушения автомобильного моста возле итальянской Генуи составило уже 30 человек. Об этом пишет Reuters.

"Около 30 человек погибли и многие другие серьезно пострадали", – отметил вице-премьер министр Маттео Сальвини.

Ранее глава региона Лигурия Джованни Тоти сообщил о 22 погибших, однако подчеркнул, что эта цифра может существенно вырасти.

Как сообщалось, во вторник в Генуе обвалился автомобильный мост, по которому проходит автострада. Уже подтверждена информация о более 20 погибших.

Весь мир обошло фото грузовика, который успел остановиться прямо перед обвалом. В то же время, неизвестно, идет ли речь о водителе именно этого авто, ведь рядом с зоной трагедии было много автомобилей.

Напомним, местные власти проверяет версию о молнии. Известно, что на момент трагедии в Генуе шел дождь.

Часть моста Моранди длиной около 100 метров обвалилась сегодня около полудня. По предварительным данным, упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Трасса А10, на которой находится мост, перекрыта. Мост Моранди построенный в 1960-х годах к западу от центра Генуи. Его длина составляет 1182 метра, высота – 90 метров.